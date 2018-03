Slovenija kupuje oklepnike. En stane toliko kot 22 ferarijev. #video

Po tem, ko so po aferi pretrgali posel s finsko Patrio, obrambno ministrstvo kupuje dvakrat dražje nemške osemkolesnike.

Nakup patrij bi Slovenijo stal 278 milijonov evrov, posel z Nemci pa je vreden 250 milijonov evrov. Vendar je bilo patrij skupno 135, nemških boxerjev pa le 56, a bolje opremljenih. Cena za nemške oklepnike se vrti okrog štiri milijone in pol, prvi pridejo k nam prihodnje leto, zadnji pa do leta 2022, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Patrie bodo predelali v podporna vozila

Slovenska vojska bo z njimi opremila en bataljon, ne dveh, kot smo se zavezali Natu. Bo pa ta že primeren za skupne misije in vaje. 30 dobavljenih patrij bo predelanih v podporna vozila.

Kako budno Evropa spremlja dogajanje v Slovenski vojski, priča tudi obisk generala Mikhaila Kostarakosa v državnem zboru.

Neuspeh vojakov na Počku so nam v Natu še oprostili, a Slovenija mora nadaljevati vlaganje v vojaško opremo, so še poročali v oddaji. Daleč največja naložba v prihodnjih letih je nabava 56 osemkolesnikov za projekt gradnje srednje bataljonske bojne skupine.

In če so bile lani poleti na seznamu želja Slovenske vojske znova patrie, je februarja sledil preobrat.

"Trenutno po tehniki verjetno boljšega vozila ni. Od stopnje zaščite, protbalistične zaščite, minske zaščite, tudi tehnične rešitve in tako naprej," je o nemških boxerjih razlagal Željko Kralj iz Slovenske vojske.

En boxer bo stal 4,5 milijona evrov brez davka

En boxer bo davkoplačevalce stal do 4,5 milijona evrov brez davka. Za lažjo predstavo: za ta denar bi lahko kupili 225 novih Volkswagnovih golfov, 112 električnih beemvejev ali 22 najcenejših ferrarijev portofino.

"Logično, da kupujemo takšna vozila, da bodo naši vojaki najbolj zaščiteni na bojišču," je pojasnil Kralj.

Varnost je vsekakor najpomembnejša. Na obrabnem ministrstvu pa so se tokrat želeli zaščititi tudi pred korupcijskimi tveganji. Zadetek v črno naj bi bil nakup v okviru mednarodne organizacije OCCAR. S tem bi si za osemkolesnike zagotovili enako ceno kot Nemci, Nizozemci in Litovci, ki so bokserje že nabavili.