Slovenija bo Črni gori donirala sedem gorskih topov

Poleg topov bo črnogorska vojska od Slovenije prejela tudi 112 salv zanje. V skladu z drugim dogovorom pa bo Črna gora Sloveniji podarila vojaško letalo super galeb G4 in helikopter gazela HN 45M, namenjena muzejski rabi, so sporočili z MORS.

Ob podpisu dogovorov je Kralj dejal, da je to le eden od projektov, ki trenutno potekajo med ministrstvoma obeh držav, pri čemer je omenil avgusta podpisan sporazum o skupni nabavi brezpilotnih letalnikov po modelu vlada-vladi. Martić pa je izpostavil odlično sodelovanje med državama na vojaškem in obrambnem področju.

Letalo super galeb in helikopter gazela bosta v nekaj tednih prispela na letališče Cerklje ob Krki, po restavraciji pa bosta razstavljena kot muzejska eksponata, je ob robu sejma pojasnil državni sekretar na MORS Damir Črnčec.

Tudi on je ob tem izpostavil odlično sodelovanje med državama na vojaškem in obrambnem področju, sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah ter pri izmenjavi in ohranjanju vojaške dediščine v obeh državah.