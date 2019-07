Slovenija 82 tisoč pokojnin nakaže v tujino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokojninski zavod vsak mesec v tujino nakaže 82 tisoč pokojnin. Povprečna višina je skromna, komaj 150 evrov. Poleg Slovencev gre namreč tudi za tuje državljane, ki so pri nas delali določeno obdobje in se odselili domov ali v tretjo državo, prejemajo pa sorazmerni del pokojnine. Najvišja med njimi pa ni prav nič skromna, gre za vsoto 2.100 evrov, SPIZ jo nakazuje v Švico.

Koliko pokojnin gre v tujino? Hrvaška – 27 tisoč

BiH – 23 tisoč

Srbija – 12 tisoč

Nemčija – 9.700

Avstrija – 3.100

Vse več upokojencev po svetu se po upokojitvi odloča za življenje v eksotičnih državah. Tja jih vabita čudovita narava in stroški, ki so prijaznejši do denarnice. Slovencev pač ne.

"Da bi odšla živeti v tujino, nikakor. Ker sem zelo navezana na svojo domovino. Je pa odšla hčerka s trebuhom za kruhom, ko je tukaj doštudirala psihologijo. Ni bilo zaposlitve, pospravila je kovčke in odšla na Novo Zelandijo," je za Planet dejala ena od upokojenk.

Povprečna pokojnina znaša 658 evrov

Povprečna slovenska pokojnina znaša 658 evrov neto, kar je precej skromna vsota, v nekaterih državah pa to zadošča za lagodno življenje. A ti argumenti očitno težko koga prepričajo.

"Tisti upokojenci, ki tako živijo v tujini, imajo dovolj velike pokojnine. Problem so tisti ljudje, ki imajo petsto evrov. Tisti ne živijo v tujini. Tisti živijo v eni drugi tujini, ki je ta oblast sploh ne vidi. To je tujina v Sloveniji. To je revščina. 'Republika Revščina', se imenuje ta tujina," je dejal eden od upokojencev.

V nekaterih državah pa vseeno nekateri veliko bolje živijo.

"V Srbiji se lažje preživi, sploh z mojo pokojnino. Tu so osebni dohodki nižji in s tem tudi standard. Nimam velike pokojnine, ampak je večja od povprečnega dohodka," pojasnjuje Mihajlo Unfrejščuk, upokojenec, ki živi v tujini.