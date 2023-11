"Katero skrivnost podjetja lahko razkrijete zdaj, ko tam niste več zaposleni?" je bilo vprašanje , ki ga je danes nekdo postavil v slovenski enklavi največjega spletnega foruma Reddit, nanj pa je v nekaj urah odgovorilo več kot sto Slovencev. Zgled za odprtje teme je bila nedavna podobna razprava na globalnem forumu AskReddit, kjer je enako vprašanje dobilo več kot deset tisoč odgovorov. Objavljamo nekaj najbolj zanimivih izkušenj slovenskih uporabnikov Reddita. Imen podjetij oziroma organizacij, kjer so delali, povečini sicer niso izpostavljali, prav tako jih večina ni zapisala, kdaj so bili zaposleni pri nekdanjih delodajalcih.

Uporabnik fonzek:



Delal na zavarovalnici dvajset let nazaj. Pride enkrat šef in mi da seznam kakih sto ljudi. Pa ostalim tudi. Na tisoče imen z naslovi. "Evo, banke so dale podatke, kdo je zadnje čase sklenil hipotekarne kredite, torej bodo kupovali ali obnavljali nepremičnine. Tu imate vse podatke, kdo, in naslove, zdaj pa pojdite sklepat zavarovanja za nepremičnine točno k tem ljudem." In je šibalo kot noro.

Uporabnik KiddoBenign:



V tednu solidarnosti od vodstva prejeli mejl, da se vse pošiljke prestavi na naslednji teden, ker pošta v tem obdobju za vsako kuverto zaračuna, pazi to, 0,17 evra več. Mimogrede, pošiljk je bilo za vzorec. Ena od zasebnih šol.

Slovenska skupnost na spletnem forumu Reddit ima skoraj 80.000 članov. Ker uporaba Reddita ni pogojena z razkritjem identitete, je velika večina uporabnikov sicer skrita za vzdevki, kar seveda pomeni tudi, da informacije, ki jih v razpravah delijo z drugimi uporabniki, morda niso nujno točne. Foto: Matic Tomšič

Uporabnik sasomer:



Delal za veliko digitalno agencijo. Teoretično vsi prijatelji in cenjene stranke.



Praktično: srali drug preko drugega za hrbtom in se smejali na račun vseh "glupih" klientov.



Leadership (vodstvo, op. p.) na prvem mestu, kar se mobinga in nadlegovanja tiče.

Uporabnik bani232323:



Vse, kar prodamo, je "made in Slo" (proizvedeno v Sloveniji, op. p.), čeprav sploh nimamo proizvodnje, samo skladišče in pakirnico.

Uporabnik MDsync:



Kot študent sem delal v eni večjih slovenskih mesnic.



Zjutraj smo prepakirali meso iz Južne Amerike v slovensko meso brez GSO.

Uporabnik iNeed2peenow:



Namesto o 3,5 milijona evrih izgube je nekdanja firma poročala o 0,5 milijona evrih dobička. Štiri milijone evrov "razlike" so ustvarili revizorji, ki so od 8. do 16. ure delali revizijo, po 16. uri pa "svetovali". Revizorji so seveda izdali mnenje brez pridržka.

Uporabnik Malrup:



Kakšnih deset let nazaj sem prek študentskega servisa delal v podjetju, ki je proizvajalo oziroma uvažalo fitofarmacevtska sredstva. Na embalažo starih sredstev, ki jim je rok uporabe potekel že nekaj let nazaj, smo lepili nove deklaracije in zadeva je šla naprej v prodajo.



Replika uporabnice naerwenya na zgornjo izpoved:



Delala sem v trgovini z biohrano in se je z določenimi izdelki iz hlajenega programa, na katerih je bil rok trajanja odtisnjen na nalepki in ne na samem ovitku, počelo enako. So pa imeli to samo v lastni trgovini, v veleprodajo si niso upali dajati "sfrizirane" robe.

Uporabnik IWasBilbo:



Ko uporabljaš live chat za pogovor s svetovalcem ali tehnično pomočjo v živo, bomo zaposleni videli, kaj tipkaš, še preden pošlješ.



Sliši se kot teorija zarote, ampak je stoodstotno res.

Uporabnica DookieCS:



V znanem prehranskem podjetju smo enkrat poteklim izdelkom samo zamenjali odtisnjen datum, dober tek.

Uporabnik mtj510:



Včasih sem delal v kinematografu, ki ga vsi poznamo, a je že propadel.



Sicer ni ravno takšna skrivnost, a kokice niso bile sveže. Ko so jih naredili, so jih spravili v vreče in shrambo, kjer so čakale več mesecev. Nato so se v prodajalni samo pogrele. Te vreče se za nameček niso prinesle neposredno iz peke.



Kokice v kinih niso sveže, razen če jih naredijo pred tabo.

Uporabnik MihaKomar:



Po odkupu podjetja s strani tujcev so bile nagrade vodstvu vezane na realizacijo načrta prodaje v vsakem polletju. Prodaja izdelkov je bila 70-odstotno fiktivna, ker je podjetje od direktorjevega najboljšega prijatelja kupovalo stvari na zalogo zgolj zato, da je izgledalo, da smo imeli polno prometa. Proizvodnja pa je v tem obdobju delala nadure in vse vikende.

Uporabnica castleandship:



Ne delam v podjetju, sem pa delala v osnovni šoli – mogoče ni ravno najboljši odgovor na to vprašanje, pa vseeno.



Najbolj me je šokiralo, kako se učitelji v zbornici pogovarjajo o otrocih in starših. Yikes. Vse "off the record", seveda, ampak to je tako opravljanje ... Zakon staršev, varanje, plastične operacije ... Vse se začne z "Jaz sem pa slišal/-a, da ..."



Da o tem, kako govorijo o svojih učencih, sploh ne začnem.

Uporabnik lostje89:



Prek študenta sem delal v veliki trgovski verigi.



Zanimivo je, kako je prodajalec nasmejan, prijazen in sladek do stranke v trgovini, ko pa stopi samo meter ali dva na hodnik proti skladišču, pa že p**** čez njo in se dela norca.



Zaposleni, ki ponavadi tarnajo, kako so ubogi in morajo veliko delati, so bili v večini "leni ko fuks". Prvo uro izmene se nihče ni premaknil nikamor, so se morali najprej "izpričat", celotno delo čez popoldne je bilo pa precej ležerno, pa še to so drugemu podtaknili delo, če so ga lahko. Poslovodkinje včasih nisem našel po dve, tri ure. Novo robo iz tovornjakov smo morali ponavadi prevzemati študenti, a je po pravilih sploh ne bi smeli.

Uporabnik necromcr:



Preko študentskih napotnic firma kupila kavč in drugo pisarniško opremo. Enkrat so me celo povabili na NLB, da sem upravičen do zlate kartice zaradi prometa ...