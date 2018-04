Slovenca uredila baziliko za mašo papeža Frančiška #video #foto

Papež Frančišek veliko noč praznuje z velikonočno mašo na Trgu sv. Petra, ki je se začela ob 10. uri, opoldne pa je podelil še tradicionalni blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu). Pri okraševanju cerkve sta znova pomagala tudi Slovenca Sabina Šegula in Peter Ribič.

"Naša vera je rojena na velikonočno jutro: Jezus živi! Ta izkušnja je v samem srcu krščanskega sporočila," je že zjutraj na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal voditelj 1,3 milijarde rimskokatoliških vernikov.

Ob 10. uri se je na Trgu sv. Petra začela slovesna velikonočna maša. Trg je sicer okrašen s 50 tisoč nizozemskimi cvetovi in rastlinami. Med njimi je 13.500 narcis, 20 tisoč tulipanov in 3.500 vrtnic.

Desettisočglavi množici, ki na trgu pod strogimi varnostnimi pogoji spremlja mašo, so se pridružili številni kardinali in duhovniki. Opoldne bo Frančišek podelil tudi blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu). Tradicionalno ta blagoslov podeli v številnih jezikih, tudi v slovenščini.

Deset tisoč policistov na ulicah

V Rimu je sicer v času velikonočnih praznikov na ulicah okoli deset tisoč policistov, v italijanski prestolnici vlada precejšnja napetost. Ta teden so v Italiji opravili štiri hišne preiskave in aretirali sedem ljudi, ki naj bi bili povezani s tunizijskim državljanom, odgovornim za napad s tovornjakom v Berlinu.

Tako so verniki in turisti, ki so se danes želeli udeležiti maše, med drugim morali skozi detektorje kovin, pregledali so jim tudi prtljago. Širše območje okoli Vatikana je ob tem zaprto za promet.

12 zapornikom umil noge

Papež je daroval maše in vodil slovesnosti že v obredih v dneh pred veliko nočjo. V soboto je ob velikonočni vigiliji krstil osem odraslih posameznikov, vključno z migrantom iz Nigerije, ki je v Italiji postal junak, potem ko je lani v državi preprečil rop. V pridigi je papež opozoril, da se kristjani ne smejo vdati prepričanju, da sami ne morejo storiti nič za odpravo številnih krivic na svetu.

Na veliki petek je papež v rimskem Koloseju vodil molitev križevega pota in Jezusa prosil, naj vernikom podeli milost svetega sramu, skesanosti in upanja. Na veliki četrtek je v rimskem zaporu Regina Coeli umil noge 12 zapornikom, med katerimi so bili poleg osmih katoličanov tudi dva muslimana ter po en pravoslavni vernik in budist.