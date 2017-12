Slovenca, ki sta že dvanajstič krasila Vatikan #foto

Šegula in Ribič pri krasitvi bazilike pogosto sodelujeta ob veliki noči, tako da sta bila tokrat v Vatikanu kot dele ekipe, zadolžene za okrasitev osrednje vatikanske bazilike že dvanajstič.

Dneve preživljata tako, da sta vsako jutro že ob 7.uri na vhodu Sveta Ana v Vatikan. Delo je potekalo po predvidevanjih. Skupaj so naredili 30 dolžinskih metrov dekoracije, ki ima za osnovo srebrno jelko, dodali so še vejice božjega drevca z rdečimi plodovi iz Toscane, pozlačeno zelenje velike grevilke in belo obarvan puhasti asparagus. Nato so sledile obrobne dekoracije glavnega oltarja in dekoracija kripte. Pri tem so uporabili dodatno še temno rdeče dišeče vrtnice iz Nizozemske, rumeno zlato rozgo in belo-rožnat dehteč "vaxflower". Šegulo in Ribiča je po opravljenem delu sprejel tudi slovenski kardinal France Rode.

Letos so ju in ostale okraševalci pri delu spremljali novinarji BBC-ja. Pri svojem delu so porabili med 45 do 50 vejic srebrne jelke za pol dolžinskega metra dekoracije, kar pomeni, da so v povprečju za zelene podlage dekoracije uporabilo 8.000 vejic. Poleg tega so porabili še deset šopov pisanolistnega božjega drevca, 40 vejic božjega drevca z rdečimi plodovi višine 80 centimetrov, 300 vejic božjega drevca z rdečimi plodovi višine 40 centimetrov, 30 šopov zlatege grevilke, 00 zlatih storžev, 350 vejic zlate rozge, 750 rdečih vrtnic, 80 belih vrtnic, 22 šopov belega puhastega asparagusa in pet vej belih orhidej Cymbidium.

Na pot v Rim sta se odpravila 21. decembra, na predbožični dan pa so svoje delo zaključili, tako da bo papež Frančišek lahko daroval polnočno mašo.