Slepi slovenski fotograf, ki živi v tujini #video

Slepota ni nujno tudi ovira. Umetnik, mislec, esejist in eden od najprepoznavnejših Slovencev v tujini dr. Evgen Bavčar trenutno živi v Parizu ter kot gostujoči profesor na evropskih in ameriških univerzah predava o estetiki in problematiki slepih.

je oslepel pri 12 letih. Pred očmi mu je eksplodirala bomba. "To je edinstvena tragedija in kot otrok se človek še ne zaveda, ko pač dobiš klofuto od neke vojne, v kateri nisi sodeloval kot kakšen časten oficir, polkovnik ali pa navaden vojak, ampak ti je to preprosto priletelo zahrbtno kot kazen," je ob obisku Planet TV dejal Evgen Bavčar, filozof, fotograf in aktivist.

Vojna se zanj ne bo nikoli končala, moč, da bije bitke, pa črpa iz uporništva.

"Ti lahko to delaš, tega pa ne moreš, temu sem se uprl že takrat, ko sem šel iz Zavoda za slepe na gimnazijo v Novo Gorico. Niso me hoteli sprejeti, potem je bil pa ravnatelj zadovoljen, ko smo naredili maturo. Rekel je, nisi samo ti zmagal, sem tudi jaz," se spominja Bavčar.

Varčevati je moral tudi s trakovi

Študiral je filozofijo, doktoriral na ugledni pariški sorbonski univerzi in prejel dva častna doktorata. A pot do tja je bila za slepega človeka še posebej zahtevna.

"Meni je ogromno knjig posnela sestra na magnetofon, ampak tudi z magnetofonom sem moral varčevati, s trakovi, tako da sem bil tudi v tem pogledu omejen," je razložil Bavčar.

Foto: Ana Kovač

Do zdaj že več kot 100 razstav

Je zagret borec za pravice slepih, saj meni, da se v vseh teh letih zanje ni veliko spremenilo. S fotografijo se je prvič srečal že v gimnazijskih letih in doslej imel že več kot 100 razstav.

"Ne vem, ali so odlične, so pač moje fotografije, govorjene so v mojem imenu, to so moji pogledi, to so pogledi mojega tretjega, notranjega, duhovnega očesa. To so izrazi moje notranje ustvarjalnosti," je opisal svoje ustvarjanje.

Pomaga si s podobami iz otroštva

Pri ustvarjanju prav tako izhaja iz podob vidnega sveta, ki si jih je v spomin vtisnil v otroštvu. In marsikdo se bo vprašal, kako mu to uspeva in ali mu pri tem kdo pomaga.

"Nuja je, da se sprejme, čeprav verjetno do konca človek ne more biti nikoli sprejet. Vedno živita v meni dva človeka, en otrok do dvanajstega leta, ki je videl ta svet, in možakar, ki ima leta, ki jih ima," je sklenil umetnik.

Prejemnika številnih nagrad pa danes najbolj osrečuje vsem samoumevna stvar, in sicer da lahko prebere knjigo ali članek, ki ga zanima.