Na severozahodu bo deževalo, dež se bo do večera razširil nad vso državo. Vmes bodo posamezne nevihte, možni bodo krajevni nalivi. Foto: Shutterstock

Danes bo oblačno, do večera bo dež od zajel vso Slovenijo in nato od severozahoda ponehal. Jutri bo rahlo deževalo na zahodu.

Danes bo večinoma oblačno, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (ARSO). Na severozahodu bo deževalo, dež se bo do večera razširil nad vso državo. Vmes bodo posamezne nevihte, možni bodo krajevni nalivi. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal v severnik in nato oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo oblačno, do večera bo dež od zajel vso Slovenijo in nato od severozahoda ponehal. Jutri bo rahlo deževalo na zahodu. pic.twitter.com/EjtpbJv542 — ARSO vreme (@meteoSI) October 22, 2022

V prvem delu noči bo dež ponehal. Predvsem na severu se bo delno zjasnilo, nastajala pa bo nizka oblačnost, ponekod tudi megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, v alpskih dolinah okoli 5, ob morju 16 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo zapihal jugozahodnik, oblačnost se bo trgala v vzhodni in deloma severni Sloveniji, predvsem v hribovitih krajih na zahodu se bodo občasno pojavljale plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti

V ponedeljek bo na vzhodu sončno, na zahodu pa pretežno oblačno, tam bo predvsem v hribovitih krajih občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, toplo bo. V noči na torek se bodo padavine znova razširile nad vso Slovenijo, dež bo v torek popoldne ponehal.

Vremenska slika

Vremenska fronta valovi od vzhodne Evrope čez Alpe proti jugozahodu celine in bo zvečer prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnikom doteka k nam topel in vlažen zrak, za njo pa se ne bo ohladilo.