Skupščina ZZZS bo predstavila finančni načrt za leto 2024

Skupni odhodki ZZZS v letu 2024 so načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov, torej v enaki višini, kot so načrtovani prihodki. Foto: Matej Povše

Prihodki v letu 2024 so načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov, kar je nominalno za 23,7 odstotka več, kot so znašali ocenjeni prihodki ZZZS za leto 2023. Razlog je predvsem v prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS in uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka (brez tega bi nominalna rast znašala 9,4 odstotka), je razvidno iz gradiv, ki so jih STA pred sejo skupščine posredovali z zavoda.

5,34 milijarde evrov načrtovanih skupnih odhodkov

Skupni odhodki ZZZS v letu 2024 so načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov, torej v enaki višini, kot so načrtovani prihodki. V primerjavi z ocenjenimi odhodki za leto 2023 so ocenjeni odhodki za leto 2024 nominalno večji za 21,3 odstotka predvsem zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja na ZZZS in plačila polne vrednosti zdravstvenih storitev (brez tega bi nominalna rast znašala 4,2 odstotka).

Na ZZZS so imeli zaradi čakanja na sprejem interventnega zakona v zdravstvu težave pri pripravi finančnega načrta za leto 2024. Zakon namreč zavodu prinaša dodatna sredstva, zato so službe zavoda pred pripravo finančnega načrta čakale na sprejem zakona. DZ je po vetu Državnega sveta omenjeni zakon nato potrdil 22. decembra lani.