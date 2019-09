Skozi Ptuj vozil s 110 kilometri na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ptujski policistki sta v torek zgodaj zjutraj na Puhovi ulici med nadzorom prometa na laserski radar ujeli 22-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je skozi naselje, kjer je hitrost sicer omejena na 50 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo kar 110 kilometrov na uro. Prehitrega voznika čakata odvzem vozniškega dovoljenja in visoka denarna kazen.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, sta policistki vozniku, ker je na cesti v naselju več kot podvojil najvišjo dovoljeno hitrosti, prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in na okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Za takšno kršitev vozniku po zakonu o pravilih cestnega prometa grozi kazen v višini 1.200 evrov in izrek 18 kazenskih točk.

Ob tem so na policiji opozorili, da neprilagojena hitrost vožnje še zmeraj pomeni najpogostejši vzrok prometnih nesreč s hujšimi posledicami, zato bodo še naprej proaktivno izvajali nadzor cestnega prometa za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Policisti sicer v času evropskega tedna mobilnosti poostreno nadzirajo cestni promet, pri tem pa so še posebej pozorni na prekoračitve hitrosti ter nepravilne uporabe naprav in opreme, ki ovirajo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo.