Skala v Dolskem priletela v hišo in poškodovala notranjost

V občini Dol pri Ljubljani se je okoli 16. ure sprožil zemeljski plaz. Pri tem je večja skala priletela v počitniško hišo v Zagorici pri Dolskem in poškodovala bivalne prostore. Poškodovanih ni bilo, navaja center za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) navajajo, da se je s hladno fronto končala poletna vročina. Kot so zapisali na Facebooku, nič ne kaže, da bi se živo srebro do konca avgusta v notranjosti Slovenije povzpelo bistveno nad 25 stopinj Celzija.

Po Sloveniji je danes sicer padlo od 10 do 30 milimetrov padavin, kar je koristno tako za omilitev suše kot tudi požarne ogroženosti predvsem na Primorskem.

Razen nekaj močnejših nalivov na Goriškem in sunkov vetra v Vipavski dolini je konec poletja potekal dokaj umirjeno in brez močnejših neurij. Na agenciji so še navedli, se bo ponoči jasnilo, zato bo torkovo jutro ponekod lahko megleno. Sredi tedna se nam obeta suho vreme, v noči na petek pa nas bo zajela nova vremenska fronta, ki bo s seboj prinesla vsaj toliko dežja kot današnja.