Sir, ki bi ga morali izdajati na recept #video

Bohinjski sir je najprepoznavnejši izdelek Bohinja. Je ročno negovan in izdelan z več kot 100-letnimi izkušnjami sirarstva. Zanj celo pravijo, da bi ga morali izdajati na recept.

Želja po nenehnih prigrizkih je lahko povezana s previsoko vsebnostjo ogljikovih hidratov in pomanjkanjem beljakovin v naši prehrani. Beljakovine nam dajejo dlje časa občutek sitosti, smo tudi manj utrujeni. Zato so še posebej pomembne v prehrani otrok.

Bohinjski sir je po znanju in tradiciji izdelave eden od najstarejših trdih sirov v Sloveniji. Izdelujejo ga v sirarni v Bohinju.

Skrivnost je v mleku

"Skrivnost bohinjskega sira je v dobrem bohinjskem mleku. To je posebno zato, ker se v Bohinju srečata mediteranski in alpski podnebni vpliv. Zato je krma posebna, ta pa daje poseben okus mleku, iz katerega nastane bohinjski sir. Izdelujemo ga že 140 let," je za oddajo Dan. na Planet TV dejal Jože Cvetek, član družine, ki še vedno ohranja tradicijo izdelovanja bohinjskega sira.

Pravi, da je izdelava sira razmeroma preprosta, treba pa je imeti veliko izkušenj in znanja.