Sinova Jankovića in Čeferina na nož

Grosupeljčani U15 so nogometni podprvaki Slovenije.

Grosupeljčani U15 so nogometni podprvaki Slovenije. Foto: B.P.

Sin Roka Čeferina, Peter, in sin Jureta Jankovića, Vall, sta svojemu nogometnemu moštvu NK Brinje pomagala do naslova podprvaka Slovenije v nogometu. Tekma v Grosupljem med domačim NK Brinjem in Celjem je bila napeta do zadnje sekunde.

Starejši dečki selekcije U15 so se pomerili za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Premoč so vrstnikom z Dolenjske pokazali fantje iz knežjega mesta, ki pa so šele s kazenskimi streli osvojili najžlahtnejšo lovoriko.

Med tistimi, ki so za Grosupeljčane, aktualne podprvake Slovenije, stiskali pesti, so bili tudi Jure Janković, pa najverjetnejši kandidat za ustavnega sodnika Rok Čeferin. Njuna sinova, Vall in Peter, sta se na nogometnem igrišču več kot dostojno borila proti Celjanom.

Predsednik kluba NK Brinje Andraž Zrnec s soprogo Branko Mijatovič - nekdanjo izvrstno rokometno reprezentantko, Juretom Jankovićem in nekdanjim šefom Olimpije Luko Velepičem. Foto: B.P. Rok Čeferin - za njegovo izvolitev na mesto ustavnega sodnika bosta ključni jeziček na tehtnici Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Slovenska demokratska stranka (SDS) – je sicer malo manj slavni brat visokega nogometnega funkcionarja, predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. Slednjega druži posebna vez z Juretom Jankovićem.

Spomnimo. Jure Janković je bil v spremstvu tedanjega odvetnika Aleksandra Čeferina zaslišan pred preiskovalno komisijo zaradi domnevno sporne prodaje zemljišč v Ljubljani. Odgovarjal je z molkom ali pa v nedogled ponavljal stavek: "Odgovor je enak prejšnjemu!"

Z družino Janković ima posebno vez tudi Branka Mijatovoč, soproga predsednika kluba Brinje Andraža Zrneca, saj je nekdanja vrhunska rokometna reprezentantka in igralka Krima Electe pod vodstvom Zorana Jankoviča postala evropska rokometna prvakinja.