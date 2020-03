Sinočnji rop v Ljubljani izvedla bosanska državljana #video

V sinočnji rop bencinske črpalke na Celovški cesti v Ljubljani sta bila vpletena 25- in 36-letni bosanski državljan. Iz prodajalne sta odtujila okoli osem tisoč evrov in s kraja pobegnila peš. Policija je med begom storilcev izstrelila tudi dva opozorilna strela. Roparja v Sloveniji v preteklosti nista bila obravnavana za kazniva dejanja.

Včeraj malo po 19. uri zvečer sta bosanska državljana zamaskirana vstopila v prodajalno bencinskega servisa na Celovški cesti v Ljubljani in z orožjem v rokah odtujila okoli osem tisoč evrov gotovine. S kraja dogodka sta pobegnila peš in se nato odpeljala z vozilom.

Med begom dvakrat trčila

Policistom je na podlagi informacij, ki jih je posredoval očividec, uspelo izslediti vozilo, začeli so ga ustavljati z modrimi lučmi in sireno. Voznik se ob znakih policistov ni ustavil, temveč je odpeljal v smeri središča prestolnice. Po pojasnilih policije je voznik vozil nevarno, ogrožal je druge udeležence v prometu in storil več prekrškov s tem, ko je vozil z neprilagojeno hitrostjo in prevozil rdečo luč.

Na Dunajski cesti je nato zaradi nepravilnega premika trčil v drugo vozeče vozilo. Ko ga je oplazil, je nastala zgolj materialna škoda. Kot so še pojasnili pristojni, je nato voznik v križišču Dunajske in Vilharjeve ceste pri rdeči luči zapeljal v križišče in odvzel prednost voznici, ki je ravno peljala po Vilharjevi cesti, in trčil v njen avtomobil.

Vozilo roparjev je pri tem odbilo v službeno vozilo

V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa ravno tako nastala materialna škoda. Ker je bilo njuno vozilo zaradi večkratnih trčenj nevozno, sta ga storilca zapustila in čez makadamsko parkirišče peš zbežala proti železniški postaji. Kot so povedali v izjavi, so policisti med begom oba pozivali, naj se ustavita, česar pa nista upoštevala.

Foto: Siol.net

"Zaradi zavarovanja svojega življenja, ob upoštevanju informacije, da sta storilca oborožena, je policist v varno smer izstrelil opozorilne strele. Storilec se je ulegel na tla, policisti pa so ga prijeli. Pri njem so pri varnostnem pregledu našli strelno orožje, pištolo," so povedali na policiji.

Drugi storilec je medtem zbežal naprej proti železniškim tirom, kjer se je, po pojasnilih policije, obrnil proti njim in segel za pas. "Tudi v tem primeru je policist za zavarovanje svojega življenja, ob upoštevanju informacije, da sta storilca oborožena, v varno smer izstrelil opozorilni strel. Osumljenec je kljub temu znova začel bežati čez železniške tire do železniške postaje Ljubljana. Tam so ga policisti s pomočjo varnostnika slovenskih železnic prijeli in obvladali. V postopku so našli še drugo strelno orožje, prav tako pištolo," so še dejali.

Kazen do 15 let zapora

Pristojni so osumljencema odvzeli prostost, nadaljujeta pa se zbiranje obvestil in nadaljnje ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Bosanska državljana bodo v roku 48 ur privedli k preiskovalnemu sodniku. Osumljena sta storitve kaznivih dejanj ropa in napada na uradno osebo, 36-letnik pa tudi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Po do zdaj znanih podatkih bosanska državljana v Sloveniji do zdaj nista bila obravnavana za kazniva dejanja.

Foto: Siol.net

Za rop je zagrožena kazen od treh do 15 let zapora, za napad na uradno osebo od šest mesecev do pet let in za nevarno vožnjo zaporna kazen do enega leta.

Policija se ob tej priložnosti zahvaljuje občanu za informacije, ki so pripomogle k hitremu prijetju storilcev, in varnostniku slovenskih železnic za pomoč pri prijetju drugega roparja. Ob tem še svetujejo, da ste, če ste priča kaznivemu dejanju in opazite, da storilec beži s kraja dogodka, ob tem pa sprejmete odločitev, da boste storilcu sledili in ga opazovali, pri tem skrajno previdni in pazite na lastno odgovornost, za kaj takega pa se odločite le takrat, ko zaradi tega ni ogroženo vaše življenje ali življenje drugih.