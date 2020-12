Javni sektor se pripravlja na splošno stavko

Sindikati javnega sektorja zaradi nameravane zamrznitve minimalne plače začenjajo priprave na splošno stavko. Na napoved stavke se je že odzval premier Janez Janša in pojasnil, da pogajanja in pogovori v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) še trajajo. "Vlada ni prejela (kaj šele sprejela) še nobenega uradnega predloga," je zapisal.

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije pod vodstvom Branimirja Štruklja se je na današnji seji odločilo začeti priprave na splošno stavko. Vlada namreč v dogovoru z delodajalci zlorablja epidemijo bolezni covid-19 za odstop od zakonsko dogovorjenega zvišanja minimalne plače, pri čemer krši osnovna pravila socialnega partnerstva, so pojasnili.

V predsedstvu se zavedajo, da je epidemija bolezni covid-19 močno prizadela gospodarstvo. Prav je, da podjetja dobivajo krepke subvencije, so zapisali, a opozorili, da je močno prizadela tudi delavce in njihove družine, zlasti tiste z najnižjimi dohodki. "Zato so predlogi za zamrznitev minimalne plače nespodobni in nesprejemljivi," so poudarili.

"Odgovornost, da socialnega dialoga v naši državi ni več, da je ta mrtev, pa nosi izključno vlada, ki sploh ne skriva več, da bo spremembe uveljavljala z aroganco oblastniške moči," so poudarili.

Predsedstvo konfederacije je zato soglasno sklenilo, da z današnjim dnem začnejo priprave na splošno stavko, da bi preprečili uveljavitev zamrznitve minimalne plače.

Janša pravi, da niso sprejeli še nobenega predloga o zamrznitvi plače

Na napoved stavke se je prek Twitterja že odzval premier Janez Janša. Sprašuje se, kdo namerava zamrzniti minimalno plačo, saj pogajanja in pogovori v okviru ESS še trajajo, prav tako vlada ni prejela, kaj šele sprejela, še nobenega uradnega predloga (op.a. za zamrznitev minimalne plače).

Sprašuje se tudi, ali zamrznitev minimalne plače morda načrtuje direktor STA Bojan Veselinovič.