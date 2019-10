Sindikat in društvo novinarjev ostro proti odpuščanjem novinarjev Dela

Sindikat in Društvo novinarjev Slovenije ob napovedanem odpuščanju delavcev Dela lastnika in upravo pozivata k spoštovanju delovnopravne zakonodaje. Poudarjata, da je podcenjevalen odnos do zaposlenih kot tudi vsebine časopisa povezan z zasledovanjem kratkoročnega cilja, ki je dobiček. "To je osnovni cilj uprave, ki že od leta 2015 vodi politiko rezanja stroškov dela," sta prepričana.

Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije opozarjata, da krčenje stroškov z napovedanim kolektivnim odpuščanjem novinarjev ne more biti vsakokratni model reševanja padanja naklad in da vodi v zaton kritičnega novinarstva in javnosti, s tem pa ogroža tudi demokratične standarde.

"Za razvoj in socialni mir v družbi je ključna vzpostavitev dialoga, ki bo poiskal optimalne rešitve v upravljanju kadrov in medijskih vsebin, ne nazadnje ne le v interesu lastnika, ampak tudi v interesu kakovostnega novinarstva in javnosti," so sporočili v javnem pozivu.

Vodstvo Dela sindikat in svet delavcev vnaprej poziva, naj podpreta odpuščanje

Poslovodstvo medijske družbe Delo je delavske zastopnike včeraj seznanilo s spremembo organizacije in sistemizacije delovnih mest ter jim predlagalo dogovor o merilih pri določanju presežnih delavcev z namenom optimizacije stroškov dela. Hkrati s ponujenim paketom za kolektivno odpuščanje uprava vnaprej poziva reprezentativna sindikata in svet delavcev, naj k spremembam podajo pozitivno mnenje. "Pričakovanje soglasja k odpuščanjem kaže na podcenjevalen odnos in nizko kulturo delodajalca do socialnega dialoga, saj je odločanje brez ustreznih in kompetentnih podatkov nemogoče," so kritični v društvu in sindikatu novinarjev.

Poudarjajo, da je podcenjevalen odnos do zaposlenih kot tudi produkta, torej vsebine časopisa, povezan z zasledovanjem kratkoročnega cilja, ki je dobiček. To je po njihovem prepričanju osnovni cilj uprave, ki že od leta 2015 vodi politiko rezanja stroškov dela. V pretežni meri ne glede na škodo časopisu, ki je bil s svojo razvejano mednarodno in nacionalno dopisniško mrežo, številnimi kakovostnimi prilogami, različnimi formati in kompetentnimi pisci tradicionalno steber slovenskega novinarstva.

"Optimizacija stroškov dela, kot jo je izvajala družba, je sporna"

Nadaljujejo, da je optimizacija stroškov dela, kot jo je izvajala družba do danes, milo rečeno sporna. V letu 2016 je vključevala val odpuščanj, ki so se v enem primeru izkazala za nezakonita, saj ni bil sprejet program razreševanja presežnih delavcev, ampak se je zakonodaja izigravala s postopnim, dolgotrajnim odpuščanjem. Hkrati je imela družba velike težave s prikrito zaposlenimi novinarji in tudi z najemanjem delavcev prek agencij. Po valu odpuščanj se je do lani zaposlenost zmanjšala za 40 delavcev, stroški dela za dobra dva milijona evrov ali 14 odstotkov, pri upadanju prihodkov za dobrih devet odstotkov. Zmanjševanje stroškov dela je v dobrih šestih desetinah nadomeščalo upadanje prihodkov in zagotavljalo soliden dobiček.

Zaradi dozdajšnje slabe prakse socialnega dialoga ob napovedanem kolektivnem odpuščanju sindikat in društvo pozivata upravo k popolnemu in enakovrednemu informiranju, saj drugače socialni partnerji ne morejo deliti tveganj in odgovornosti, kot je uzakonjeno. "Prepričani smo tudi, da korektni dialog tveganja za zaposlene in družbo lahko občutno zmanjša. Vnaprej opozarjamo tudi, da je v interesu obeh strani mirno reševanje nesoglasij, saj bodo sicer morebitni stroški napovedane optimizacije večji od kratkoročnih koristi," napovedujejo.

Dodajajo še, da "v medijskem poslu ne bi smeli nikoli pozabiti na našega največjega zaveznika, ki je javnost. Dolžnost vsakega medija je ohranjanje profesionalnega in kritičnega novinarstva, kar je nemogoče brez (številčno zadostne in kakovostne) redakcije novinarjev in fotoreporterjev. Rezanje stroškov izključno na plečih novinarskih in fotoreporterskih ekip je zato nesprejemljivo," še sklenejo.