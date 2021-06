Silovit požar sredi Londona, z ognjem se bori več kot 70 gasilcev

Na terenu so že reševalci in gasilci, oblasti o morebitnih poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Breaking: There is a large fire at Elephant and Castle Station in London. pic.twitter.com/8fDTV468VY

Požar bi po poročanju lokalnih medijev lahko izbruhnil v avtomobilskem servisu v bližini postaje. Londonska gasilska brigada je med prvimi tvitnila ''Prvi posnetki s prizorišča požara z železniške postaje. Na terenu je deset gasilskih vozil in sedemdeset gasilcev. Prejeli smo skoraj 999 klicev na pomoč. Izogibajte se območju.''

Early video from the scene of the blaze at railway arches in #ElephantCastle. We have 10 fire engines & 70 firefighters attending & have taken nearly fifty 999 calls. Please avoid the area https://t.co/L6NNuDfThB