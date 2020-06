Šeststo tisoč ljudi bo danes prejelo med 130 in 440 evrov dodatka

Upokojenci bodo danes, ko je zadnji dan v juniju, skupaj z junijskimi pokojninami na svoje račune prejeli tudi letošnji letni dodatek. Njegova višina je odvisna od zneska pokojnine in znaša od 130 do 440 evrov. Dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskih nadomestil, in sicer v razponu od 130 do 240 evrov.