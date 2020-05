Šestan: V soboto bomo deaktivirali načrt zaščite in reševanja

"Jutri ob 19. uri deaktiviramo načrt in končamo delo," je za STA potrdil Srečko Šestan in se je ob tem zahvalil tudi vsem pripadnikom civilne zaščite, ki so dva meseca in pol pomagali pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa, piše STA.

Koronakriza nekaj posebnega

"Prav vsem fantom in dekletom sem hvaležen za vse, kar so naredili. V več kot 75 dneh ni bilo nobene večje težave, ki je ne bi znali rešiti. Upam, da je naše delo s tem končano in da tovrstne pomoči ne bo treba več izvajati, a pripravljeni smo, če bo potrebno. Tukaj smo zato, da pomagamo," dodaja Šestan.

Foto: Matej Leskovšek

Kot pravi, je bila koronakriza tudi za civilno zaščito nekaj posebnega, nekaj, na kar niso bili pripravljeni. "Pripravljeni smo na marsikaj, a na tovrstno krizo res nismo bili. S tem preprosto nismo imeli izkušenj. A mislim, da smo se zadeve, sicer z manjšimi začetnimi težavami, lotili dobro. Zdaj imamo izkušnjo več, a upam, da je ne bomo potrebovali," je navedel.

Natančne analize opravljenih ur v civilni zaščiti še ni. Podatki bodo znani v naslednjih tednih, ko jih bodo zbrali regijski štabi. "Po naših podatkih, ki pa še niso povsem točni, smo imeli vsak dan aktiviranih v povprečju okoli tri tisoč pripadnikov. Med tednom nekaj več, ob koncih tedna nekaj manj in tudi v zadnjem obdobju je bilo dela nekaj manj. A če to pomnožimo z dvema mesecema in pol krize, lahko povem, da smo opravili več kot 200 tisoč delovnih dni. Nekateri so delali tudi več kot 12 ur na dan," je še povedal Šestan, navaja STA.