Se vam dolgovi kopičijo, ker jih ne morete poravnati?

V labirintu sodobnih finančnih izzivov se osebni stečaj razkriva kot pot do novega začetka. Posamezniku, ki je ujet v zanke dolgov in finančnih obveznosti, ponuja upanje in rešitev.

Kaj je osebni stečaj?

Osebni stečaj v Republiki Sloveniji predstavlja pravni postopek, namenjen fizičnim osebam, ki se znajdejo v položaju, ko ne morejo več poravnati svojih dolgov. Uveden z namenom zagotavljanja druge priložnosti, ta sistem temelji na načelu poštene poravnave med dolžnikom in upniki, pri čemer se upoštevajo dolžnikova zmožnost plačila in interesi upnikov. Ta proces omogoča posameznikom, da pod določenimi pogoji dosežejo tudi odpust obveznosti, kar pomeni, da po končanem postopku niso več dolžni poravnati preostalih dolgov. Čeprav prinaša možnost novega finančnega začetka, je osebni stečaj obsežen in kompleksen postopek, ki zahteva skrbno načrtovanje in razumevanje zakonodaje. Prav zato se je o možnosti in poteku osebnega stečaja treba posvetovati z izkušenim pravnikom, zato je tu za vas Pravnik na dlani.

Težek finančni položaj nam že tako predstavlja veliko skrbi. Ne mučite se še z goro informacij, ki jim ni videti konca. Posvetujte se s Pravnikom na dlani, ki vam bo svetoval in pomagal pri pripravi vse dokumentacije ter vas usmerjal v postopku. Pokličite 01 280 8000, dosegljiv smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Pogoji in obveznosti za osebni stečaj

Pogoj za osebni stečaj je, da ima fizična oseba stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. Če ga nima, je dovolj, da ima v Republiki Sloveniji premoženje. Državljanstvo torej ni pogoj. Drugi in seveda očiten pogoj je, da je posameznik insolventen. V praksi mora oseba vsaj dva meseca zamujati s plačilom obveznosti, in sicer če je:

zaposlena: v znesku, ki presega trikratnik njegove plače,

brezposelna: v znesku, ki presega tisoč evrov, ali če je

vrednost njenega premoženja manjša od skupnega zneska vseh obveznosti do upnikov.

Ob brezposelnosti je obvezno, da se oseba aktivno ukvarja z iskanjem nove zaposlitve. Naslednji pogoj je tudi, da oseba, ki je v stečaju, v preteklih desetih letih ni smela biti deležna odpusta dolgov, prav tako ne sme biti kriva nepravilnega ravnanja s svojim premoženjem v obdobju zadnjih treh let.

Oseba v stečaju tudi ne sme biti pravnomočno obsojena za kazniva dejanja, povezana s premoženjem ali gospodarskimi dejavnostmi, ki še niso bila izbrisana iz kazenske evidence.

Kakšen je postopek oddaje vloge?

Najprej je treba na okrožno sodišče vložiti predlog o osebnem stečaju. To pomeni, da osebni stečaj predlaga dolžnik sam (v zadnjih treh letih je bilo na tak način začetih kar 90 odstotkov vseh primerov), lahko pa začetek postopka sproži tudi upnik.

Predlog za začetek mora vsebovati:

podatke o vseh upnikih in dolgovih (in dokaze o dolgovih),

podatke za ugotavljanje dolžnikove insolventnosti (in dokaze),

poročilo o premoženjskem položaju dolžnika (popis premoženja, podatki o bančnih računih, podatki o mesečnih dohodkih …).

Pri pripravi predloga vam polagamo na srce, da se o njem posvetujete s pravnikom, ki pozna postopke in zahteve. Sledi le še overitev vašega podpisa pri notarju in prvi korak osebnega stečaja je zaključen.

Sodišče vam lahko daje le informacije o poteku postopka, ne sme pa vam dajati pravnih nasvetov. Če sami težko sestavite vlogo oziroma želite pravni nasvet ali pomoč pri poteku postopka, je dobro, da vam pomaga oseba s pravnim znanjem. Pokličite Pravnika na dlani – 01 280 8000 in se rešite skrbi!

Kakšen je postopek osebnega stečaja?

Ko se vloži predlog za osebni stečaj, sodnik pregleda in potrdi vlogo ter imenuje stečajnega upravitelja. S tem začne teči rok, da upniki prijavijo terjatve. Po začetku stečajnega postopka dolžnik ne more več umakniti predloga. Na tej točki ima dolžnik možnost predlagati odpust obveznosti. To pomeni, da se dolžnik razbremeni dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Pri tem mora podrobno opisati svoje okoliščine (zdravstveno stanje, družinske razmere …) in jih podkrepiti z dokazi. Sodišče na podlagi tega določi preizkusno dobo in začne postopek odpusta obveznosti, ki se vodi znotraj stečajnega postopka.

Nadalje upravitelj opravi zaseg in prodajo dolžnikovega premoženja, s čimer se ustvari razdelitvena masa za poplačilo upnikov. Upravitelj pripravi načrt razdelitve te mase, na podlagi katerega sodišče izda sklep o razdelitvi. Če po plačilu vseh stroškov do upnikov preostane premoženje, se tega vrne dolžniku.

Po preteku preizkusne dobe, ki traja od dveh do šestih let, sodišče izda sklep o odpustu obveznosti. Upravitelj potrdi, da ni več premoženja za prodajo, in predlaga zaključek postopka, kar sodišče tudi uradno potrdi z izdajo sklepa o koncu osebnega stečaja.

