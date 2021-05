Še nekaj ur: v Celju vabijo na cepljenje brez prijave, Dolenjce skrbi kolaps v bolnišnici; odšli že štirje zdravniki

Iz zdravstvenega doma Celje so sporočili, da je odločitev za cepljenje stvar vsakega posameznika, a da je prav, da to odločitev skrbno pretehtamo in se odločimo za cepljenje, "če želimo zaustaviti epidemijo, zbolevanje in umiranje zaradi covid-19".

"Cepljenje proti covid-19 pacientom svetujemo, saj na ta način zaščitijo sebe, svojce, sodelavce in prijatelje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Brez najave tudi po drugi odmerek

Strokovni vodja Zdravstvenega doma Celje Marko Drešček je še pojasnil, da lahko posamezniki danes pridejo k njim brez predhodne najave tudi po drugi odmerek cepiva AstraZeneca, pri čemer morajo miniti vsaj štirje tedni od prejema prvega odmerka, to pa morajo dokazati bodisi s potrdilom o cepljenju bodisi z vpisom v cepilno knjižico.

V Novem Mestu ne pridejo več do svojega zdravnika

V Splošni bolnišnici Novo mesto pa se ob navalu covidnih bolnikov iz drugih regij krepi stiska ljudi, ki ne morejo do zdravnika na primarni ravni.

To je povzročilo tudi krepitev pritiska na urgentni center, kar po oceni vodstva bolnišnice postaja iz dneva v dan večji problem, internistično urgentno službo pa so zato zapustili štirje internisti.

Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je v današnjem sporočilu za javnost opozorila, da je še posebej veliko povpraševanje po internistični urgentni službi. Med tamkajšnjimi preobremenjenimi zdravniki internisti, ki nadomeščajo manjkajoče urgentne zdravnike, pa zato raste nezadovoljstvo.

Povečuje se tudi število akutno bolnih otrok, ki sicer ne potrebujejo bolnišnične obravnave, potrebujejo pa pregled pri pediatru.

"Naša prizadevanja in skrbi so usmerjene v nudenje pomoči vsem tistim, ki jo potrebujejo, tudi tistim bolnikom, ki k nam pridejo zaradi drugih obolenj. Tudi za njih si seveda želimo nemoteno, kakovostno in pravočasno oskrbo. Poleg tega moramo kljub utrujenosti in izčrpanosti kadra izvesti vse potrebne aktivnosti za skrajšanje čakalnih dob, ki so nastale kot posledica razglašene epidemije covid-19 in boja proti novemu koronavirusu," je še opozorila Kramar Zupanova.

Skoraj četrtina bolnikov iz drugih regij

Po podatkih novomeške bolnišnice imajo danes v bolnišnični oskrbi 26 covidnih bolnikov, od teh šest na intenzivnem in dva na polintenzivnem oddelku.

Število hospitaliziranih po začetnem padcu sicer ostaja praktično nespremenjeno, prav tako pa še ne čutijo novega konkretnega padca števila novo odkritih okuženih bolnikov, so dodali.

Kar 23 odstotkov bolnikov novomeškega covidnega oddelka je sicer iz drugih regij, saj skladno s covidno strategijo na tej stopnji epidemije pokrivajo širše območje oziroma poleg Dolenjske in Bele krajine tudi Posavje, so še zapisali v novomeški bolnišnici.