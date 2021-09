Še ena smrt na slovenskih cestah, umrl je motorist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za letošnjo deveto smrtno žrtev na Gorenjskem. Tudi lani je v istem obdobju umrlo devet udeležencev, so še sporočili iz policije.

V prometni nesreči v Selški dolini, v kateri so bila udeležena tri vozila, je popoldan umrl motorist.

"Gre za motorista in dva osebna avtomobila. Okoliščine kažejo, da je voznik avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista, ki je vozil nasproti. Drug voznik avtomobila, ki je vozil za motoristom, pa je med izogibanjem nesreči zapeljal s ceste. Motorist je na kraju umrl," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Vsi trije udeleženci so slovenski državljani. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen.