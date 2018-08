Še en poslanec v kazenskem postopku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proti poslancu SDS Dejanu Kalohu poteka kazenski postopek, v katerem je bil letos spomladi na prvi stopnji že spoznan za krivega. To so za Siol.net potrdili na višjem sodišču v Mariboru.

Gre sicer že za četrtega poslanca SDS aktualnega sklica parlamenta, ki je v predkazenskem ali kazenskem postopku.

Kaloh je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja razžalitve, ki ga je storil v času, ko je bil urednik strankarskega spletnega portala Politikis.si. Proti njemu je zasebno tožbo vložila dr. Marina Tavčar Krajnc, profesorica Filozofske fakultete v Mariboru in nekdanja sopredsednica stranke Solidarnost.

Na višjem sodišču v Mariboru so nam pojasnili, da je bila Kalohu izrečena pogojna obsodba, v kateri so mu določili plačilo nekaj manj kot pet tisoč evrov denarne kazni.

Kaloh se je na obsodilno sodbo pritožil.

Če nekomu rečeš, da je akademska nula, ker na znanstvenem področju ni naredil nič oz. bore malo, te ptujsko sodišče kaznuje s (pogojno) denarno kaznijo. Svoboda govora je postulat demokracije, zato je bila pritožba na VS MB moja nujna državljanska dolžnost... #NaprejDoPravice pic.twitter.com/Df3DDHiLMX — Dejan Kaloh (@DKaloh) August 2, 2018

Sodnica poročevalka z višjega sodišča v Mariboru je državni zbor že zaprosila za odločanje o tem, ali bodo novoimenovanemu poslancu podelili imuniteto pred kazenskim pregonom. "Na poslansko imuniteto se ne bom skliceval," nam je medtem pojasnil Kaloh.

Kaj je policija iskala pri Kalohu

Proti Kalohu poteka tudi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov. V letu 2013 je namreč na portalu Politikis.si objavil ugotovitve finančne preiskave prvaka SDS Janeza Janša in njegove soproge Urške Bačovnik Janša ter pokojnega Jožeta Zagožna.

Policija je aprila 2014 pri Kalohu tudi opravila hišno preiskavo, v kateri je iskala informacije o tem, kdo s specializiranega državnega tožilstva mu je posredoval dokument.

Kdaj parlament poslancu odobri imuniteto Po ustavi imajo poslanci državnega zbora imuniteto pred kazenskim pregonom, saj jim ta zagotavlja neodvisnost in samostojno delovanje. Tako poslanci ne smejo biti priprti, prav tako se zoper tiste, ki se sklicujejo na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če so bili zaloteni pri kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen zapora nad pet let. Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri že omenjenih hujših kaznivih dejanjih.

Novinar in tesni sodelavec SDS

Dejan Kaloh je nekdanji urednik in dolgoletni lastnik portala Politikis.si. Konec junija letos, ko je bilo znano, da bo postal poslanec, je lastništvo prepustil Rajku Antleju. Gre za enega od vodilnih uslužbencev Razvojne agencije Kozjansko.

Že od leta 2011 je tudi manjšinski družbenik podjetja Nova Obzorja, ki izdaja časopisa Demokracija in Škandal24. Njena večinska lastnica je stranka SDS. Napisal je tudi knjigo Od partije do Patrie. V preteklosti je bil tudi novinar mariborskega časopisa Večer.

V politiki je začel delovati že pred več kot desetletjem. Bil je vodja poslanske pisarne stranke Lipa, ki jo je vodil Sašo Peče, predtem tesni sodelavec predsednika SNS Zmaga Jelinčiča.

V državni upravi je bil zaposlen tudi v času druge Janševe vlade. Takrat je bil kabinetni svetovalec notranjega ministra Vinka Gorenaka. Leta 2013 pa ga je poslanska skupina SDS zaposlila kot strokovnega sodelavca.

Nekdanji šef TEŠ in šikaniranje na delovnem mestu

Dejan Kaloh ni prvi poslanec SDS, ki se je znašel v kazenskem postopku.

Že pred tem se je v njem znašel nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Franc Rosec. Poslancu očitajo storitev sedmih kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu. Na prvi stopnji je bil oproščen, vendar se je tožilstvo na sodbo pritožilo.

Rosec je tudi eden od osumljenih v kriminalistični preiskavi suma zlorabe položaja pri lastninjenju trboveljskega inženirskega podjetja Rudis, najpomembnejšega domačega dobavitelja pri projektu TEŠ6.

Preiskava nekdanjih vodilnih DUTB

Na seznamu poslancev SDS, proti katerim poteka kazenski postopek, bi bil lahko že v kratkem tudi Andrej Šircelj.

Proti njemu in štirim drugim nekdanjim vodilnim v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) namreč poteka predkazenski postopek zaradi suma, da so bila pri ustanavljanju in zagonu slabe banke leta 2013 storjena korupcijska kazniva dejanja.

Andrej Šircelj Foto: STA Šircelj je bil tedaj predsednik upravnega odbora DUTB, tako kot glavnemu izvršnemu direktorju DUTB Torbjörnu Manssonu pa mu očitajo zlorabo položaja. Med osumljenci naj bi bil po neuradnih podatkih tudi Šircelj.

Kot smo razkrili na Siol.net, je specializirano državno tožilstvo v začetku letošnjega leta zoper nekdanje vodilne na DUTB zahtevalo sodno preiskavo. Če bo ta pravnomočna, se bo začel kazenski postopek.

Ustavno sodišče je sicer pred sodnimi počitnicami zavrnilo njegovo ustavno pritožbo, v kateri je opozarjal, da so mu kršili človekove pravice.

Spomnimo, konec leta 2015 je NPU opravil hišno preiskavo pri Širclju. Pri tem so kriminalisti obiskali tudi državni zbor in sedež SDS, zaradi zasega elektronske korespondence na teh naslovih pa je Šircelj vložil ustavno pritožbo.

Marka Pogačnika sumijo zlorabe položaja

Predkazenski postopek poteka tudi proti enemu od vodilnih članov SDS Marku Pogačniku.

Marko Pogačnik Foto: STA Osumljen je zlorabe položaja zaradi domnevno sporne preprodaje tovarne Etra 33, danes imenovane Kolektor Etra. Gre za posel iz obdobja med letoma 2007. V tistem času je Pogačnik vodil Slovensko odškodninsko družbo, predhodnico Slovenskega državnega holdinga (SDH).