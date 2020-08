Še bo vroče, a prihajajo nevihte

Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

V sredo bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo posamezne plohe in nevihte.