V SDS po ugotovitvah računskega sodišča, ki je v reviziji zaključnega računa lanskega državnega proračuna ugotovilo več nepravilnosti, finančnega ministra Klemna Boštjančiča pozivajo k odstopu. "Ugotovitve so obremenjujoče in jasno izkazujejo netransparentno porabo javnega denarja in delovanje v neskladju z zakonom," je dejal poslanec Rado Gladek.

"Poslanci SDS nenehno opozarjamo na nepravilnosti in nezakonitosti pri porabi javnega denarja. Vlagamo pisna in ustna poslanska vprašanja, sklicujemo seje delovnih teles, vlagamo interpelacije, vendar se kljub jasnim argumentom nič ne spremeni. Koalicija se običajno odziva s floskulo, da samo nabiramo politične točke," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril poslanec Rado Gladek.

"Če naši argumenti niso dovolj, pa koalicija zagotovo ne more zaobiti ugotovitev računskega sodišča, ki je opravilo revizijo predloga zaključnega računa državnega proračuna za leto 2023 in pravilnosti njegove izvršitve," je poudaril in dodal, da so ugotovitve obremenjujoče in jasno izkazujejo netransparentno porabo javnega denarja ter delovanje v neskladju z zakonom.

Gladek je izpostavil nakup "podrtije" na Litijski, za katero pred izplačili po njegovih besedah nista bila preverjena ne pravni temelj ne višina obveznosti, prav tako nakup poslovne stavbe za potrebe pravosodnih organov ni bil ustrezno načrtovan v državnem proračunu, je ugotovitve revizorjev med drugim povzel Gladek.

Kot je dodal, je vlada za potrebe obnove po poplavah dodatno obremenila državljane in gospodarstvo, logično pa bi bilo, da se ta sredstva zbirajo na posebnem računu, kar ugotavlja tudi računsko sodišče. "V zakonu je bila tudi predvidena ustanovitev posebnega sklada, ki naj bi skrbel za transparentno porabo in pridobivanje sredstev, ki pa, kot ugotavlja računsko sodišče, še do danes ni ustanovljen," je dejal poslanec.

"Revizijsko poročilo se dotika tudi nakupa 13 tisoč računalnikov, o katerem je bilo že toliko povedano, da najbrž ni treba še dodatno izgubljati besed. Jasna je odgovornost tako ministrice, pa tudi ministra za finance," je poudaril Gladek.

"Dejstvo je, da je minister za finance Klemen Boštjančič odgovoren za delo ministrstva za finance, kar jasno in nesporno določa zakon o vladi, dejstvo pa je tudi, da glavno skrb in odgovornost za zakonito porabo javnega denarja nosi prav ministrstvo za finance," je poudaril.

V poslanski skupini SDS zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za finance, saj je bilo po Gladkovih besedah sprenevedanja dovolj. "Ugotovitve so jasne in ob tem ministra za finance Boštjančiča pozivamo k odstopu. Če minister ne bo odstopil, pa pozivamo predsednika vlade, da DZ predlaga njegovo razrešitev," je dejal Gladek.

V SDS bodo razmislili tudi o naslednjih korakih. "Kot veste, je interpelacija časovno nekoliko daljši postopek, v SDS pa menimo, da je treba ukrepati takoj," je sklenil.