SD pognalo kampanjo. Dva poslanca že napovedala kandidaturo.

V koalicijski SD so razpravo o aktualnih političnih razmerah načrtovali že v začetku julija, a so takrat sklicano klavzuro zaradi neurij odpovedali. Predsednica SD Tanja Fajon je takrat ocenila, da vlado jeseni čaka nemalo izzivov, dotedanje delo pa da je pokazalo, da bodo morali jeseni bistveno bolj zavihati rokave.

Na seji o obnovi Slovenije po poplavah

Tako se bo danes vodstvo SD torej sestalo v nekoliko ožji zasedbi na seji predsedstva stranke. Pričakovati je, da bo beseda med drugim tekla o obnovi Slovenije po poplavah, pri čemer sta vidnejšo vlogo prevzela tudi strankina ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek ter za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Resor prvega namreč bdi nad pripravo dokumentacije za črpanje sredstev iz solidarnostnega sklada EU in prerazporeditev kohezijskih sredstev za pomoč v poplavah prizadetim območjem, resor drugega pa nad pomočjo po poplavah tudi gospodarstvu in turizmu.

Bržkone pa se člani predsedstva SD ne bodo mogli izogniti niti drugim temam, ki bodo jeseni še zaposlovale vladno koalicijo, med drugim razmeram v zdravstvu, pri čemer koalicijski partnerji še vedno čakajo na ime kandidata za novega ministra za zdravje.

Stranka je pognala neformalno kampanjo

Nekaj manj kot devet mesecev pred volitvami v evropski parlament, ki bodo junija prihodnje leto, pa stranko zaposlujejo tudi priprave nanje. Tudi o tem bodo govorili na današnji seji predsedstva. V SD sicer že nekaj mesecev tečejo postopki evidentiranja kandidatov, odprti bodo še nekaj tednov, zatem pa bodo stekli prvi koraki k oblikovanju kandidatne liste.

Mesto na slednji si želita zasesti oba aktualna evropska poslanca stranke, Matjaž Nemec in Milan Brglez, pri čemer oba pogledujeta proti prvem mestu na listi. V boju za mesto nosilca liste naj bi sicer po nekaterih informacijah za zdaj bolje kazalo Nemcu.

Medtem pa je stranka na terenu že pognala neformalno kampanjo. Minuli petek so začeli akcijo Bodi moj sopotnik, v kateri bodo z vlakom potovali po Sloveniji. Kot poudarjajo, želijo ljudem na terenu predstaviti delo stranke in prisluhniti mnenjem o aktualnih izzivih države in mednarodnega okolja, ki bi jih morala politika reševati prednostno.