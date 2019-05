Šarec: Zaradi odločitve za EU smo postali boljši, močnejši in samozavestnejši

Odločitev za EU je bila prava, je na slovesnosti ob 15. obletnici vstopa Slovenije v EU na Brdu pri Kranju poudaril premier Marjan Šarec. "Zaradi nje smo postali boljši, močnejši in samozavestnejši," je dodal. Častni gost, luksemburški premier Xavier Bettel je Slovenijo označil za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja v uniji.

Po besedah premierja Šarca smo Slovenci vseskozi jasni zagovorniki stabilne, močne in enotne Evrope, v kateri vladata spoštovanje in zaupanje. "In tudi zato smo toliko bolj občutljivi, ko kdo ne spoštuje vrednot in pravil, tistega ključnega veziva naše skupnosti," je poudaril.

"Evropska unija je naš dom. Nanj smo ponosni in vanj verjamemo. V dobrem in slabem," je še dejal Šarec.

Članstvo v EU je utrdilo suverenost Slovenije

Luksemburški premier pa je izpostavil, da je članstvo v EU tudi utrdilo suverenost Slovenije. Od pridružitve uniji se je Slovenija po njegovih besedah utrdila ne le kot trdno gospodarstvo in čudovita počitniška destinacija, temveč tudi kot zanesljiv in zaupanja vreden partner v EU ter glas razuma za tesnejše povezovanje unije.

Predsednik slovenske vlade je sicer priznal, da Slovenija pri svojem delovanju v uniji ni vedno dovolj odločna, pogumna in daljnosežna. Po njegovem morda tudi zato, ker se včasih zapletemo v majhne stvari, ne da bi bili skupaj sposobni videti širše in dlje, in ker mnogokrat ne znamo dovolj zaupati vase in ceniti dosežkov.

Bil je tudi odkrit, da znotraj Evropske unije ni vse idealno, zato sta nujna iskrena ocena stanja in kritičen pogled. "A ne s ciljem rušenja naše skupne hiše, temveč s ciljem izboljšanja pogojev bivanja v njej, je dejal in menil, da bi največjo škodo uniji povzročili z zatiskanjem oči pred realnimi problemi.

"Treba je na volitve"

Tako slovenski kot luksemburški premier sta pozvala k udeležbi na evropskih volitvah. Premier Šarec je ob tem dejal, da je treba reči "odločen ne tistim, ki sejejo strahove, izključujejo in obljubljajo neuresničljivo".

"V nekaterih državah bi bili ljudje veseli, če bi lahko volili," pa je dejal Bettel. "Lahko volite kogarkoli hočete, a če si ne morete vzeti deset minut, da bi šli na volišča, potem vam moram žal reči, da, prosim, utihnite za naslednjih pet let. Če ne morete iti volit, se kasneje ne jezite, če ne boste zadovoljni z izidom volitev," pa je bil oster v izjavi za novinarje po slovesnosti.

Foto: Getty Images

Šarec pa je novinarjem dejal, da so volitve vrednota in da je treba iti volit. Tokratne volitve bodo po njegovih besedah prelomne. "Če ne bomo dovolj aktivni, če se ne bomo dovolj trudili za vrednote in če se tudi v času našega predsedovanja Svetu EU ne bomo dovolj trudili v zagovarjanju teh vrednot, potem bomo neuspešni," je dejal Šarec.

Novo petletno obdobje evropskih institucij po volitvah bo, kot je v govoru izpostavil premier Šarec, nova priložnost za EU, da postane učinkovitejša pri reševanju nekaterih vprašanj. Razumeti bo morala izzive prihodnosti in se nanje hitro odzivati, odločitve pa ustrezno finančno podpreti da ne bodo le mrtva črka na papirju.

"Slovenija ostaja trden in odločen gradnik evropskega mozaika"

Šarec je EU označil za mozaik prihodnosti, v katerem je celota mnogo več od vsote posameznih elementov. "Slovenija ostaja trden in odločen gradnik evropskega mozaika. Na nas lahko računate tudi v prihodnje," je sklenil slovenski premier.

Predsednik luksemburške vlade pa je na primeru svojega življenja ponazoril prednosti, ki jih ljudem prinaša članstvo v EU. "Ne poznam vojne, živim v miru. Ni me strah biti drugačen," je poudaril. "V preteklosti bi me v moji državi doletela smrtna kazen, ker sem demokrat, liberalec, imam judovsko kri in ker sem gej. In to je bilo v prejšnjem stoletju, ne pred 300 leti. In lahko svobodno govorim pred vami," je še dejal.

Po njegovih besedah je pred nami naloga, da se izobrazimo o evropskih vrednotah in kaj nam je Evropa prinesla. "Če bomo pozabili na mirovni projekt, bi drugič ubili vojake, ki so umrli za našo svobodo v drugi svetovni vojni," je dejal. "In zato sem prepričan Evropejec. In zato sem tukaj," je poudaril. Tudi on je tako kot Šarec priznal, da v EU ne deluje vse prav, a izpostavil, da moramo nadaljevati skupni evropski projekt.

Foto: Getty Images

"Evropa ni popolna, politiki nismo popolni, a trudimo se delati najbolje in da bi bila Evropa vsak dan boljša," pa je Bettel poudaril v izjavi za novinarje.

Dodal je, da bodo šle stvari na bolje korak za korakom in da ne bo nič bolje jutri, da pa je pomembno, da govorimo o temah, kot so človekove pravice, okolje in gospodarstvo. Za skupne težave in rešitev na ravni posameznih držav, najti moramo skupne rešitve za skupne probleme, je še poudaril luksemburški premier.

Predsednik slovenske vlade pa je v izjavi za novinarje dejal, da Slovenija ima evropsko vizijo. Med pomembnimi temami v prihodnje bodo po njegovem varnost, starajoča se družba, okolje in naše vrednote. "Ali bomo šli v smer, da bo vsak reševal težave po svoje in jemal samo dobro, slabega pa ne videl, ali bomo skupaj v dobrem in slabem," je dejal.