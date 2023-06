Šarec ob dnevu državnosti: Država je naš dom, imejmo jo radi

Posnetki, ki so prihajali z volišč, so bili po njegovih besedah ganljivi.

Posnetki, ki so prihajali z volišč, so bili po njegovih besedah ganljivi. Foto: Ana Kovač

Minister za obrambo Marjan Šarec je na proslavi ob dnevu državnosti v Občini Polzela v govoru spomnil na dogodke izpred 32 let. Tudi ko so prihrumeli tanki, je bilo jasno, da je slovenski narod predolgo čakal na lastno državo, se preveč boril, da bi takrat popustil, je dejal. Država je naš dom, imejmo jo radi, je poudaril.

Slavnostni govornik Šarec je izpostavil, da je bil 25. junij 1991 dan, ko smo se podali na težko, odločilno pot. Plebiscit leta 1990 je razblinil vse dvome, kaj si slovenski narod zares želi, je dodal. Posnetki, ki so prihajali z volišč, so bili po njegovih besedah ganljivi, in čez pol leta je pred tedanjo skupščino plapolala slovenska zastava, so sporočili z Občine Polzela.

Minister je poudaril še, da je bila leta 1992 Slovenija že mednarodno priznana, kar pomeni veliko zgodbo in veličastno zgodovino. Ob koncu je zbranim čestital ob skorajšnjem največjem prazniku Slovenije. "Država je naš dom, imejmo jo radi, bodimo ponosni nanjo, saj je edinstvena," je pozval.

Pred 32- leti smo pokazali navdušenje, sedaj se kaže vse večja razklanost

Kot so navedli na občini, je zbrane sicer uvodoma nagovoril župan Polzele Jože Kužnik, ki je spomnil, kakšno navdušenje smo pred 32. leti Slovenci kot narod pokazali za svojo lastno državo. Sedaj pa se kaže vse večja razklanost, neenotnost in nespoštljivost. Svoj govor je Kužnik zaključil z mislijo Johna Kennedyja: "Ne sprašuj, kaj bo zate storila domovina - vprašaj raje, kaj sam lahko storiš zanjo."

V nedeljo bo Slovenija obeležila 32. obletnico osamosvojitve, že danes pa v počastitev dneva državnosti po državi potekajo številne slovesnosti. Osrednja državna proslava bo zvečer na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar.