Šarec na Danskem o prihodnosti EU in problematiki migracij

Premier Marjan Šarec se je danes na delovnem obisku v Koebenhavnu sešel z danskim premierjem Larsom Lokkejem Rasmussenom. Govorila sta predvsem o vprašanjih prihodnosti Evropske unije in problematiki migracij, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Osrednji namen obiska slovenskega premierja je bila krepitev sodelovanja med Slovenijo in Dansko, tako na področju gospodarstva kot glede ključnih evropskih izzivov.

Šarec in Rasmussen sta izmenjala stališča glede aktualnih vprašanj v EU, ki bodo na dnevnem redu voditeljev v naslednjih mesecih, od izstopanja Velike Britanije iz EU in migracijskih izzivov do pogajanj o prihodnjem večletnem finančnem okviru unije in prihodnosti notranjega trga.

Zavzela sta se za čimprejšnji dogovor o odprtih vprašanjih

Največ pozornosti sta premierja namenila vprašanju migracij, pri čemer sta si bila enotna, da potrebujemo skupne rešitve in čimprejšnji dogovor o odprtih vprašanjih. Govorila sta tudi o problematiki nadzora na notranjih mejah schengenskega prostora in izmenjala poglede na aktualno vprašanje globalnega dogovora o migracijah.

Ob robu dvostranskega obiska se je premier Šarec v Koebenhavnu udeležil tudi neformalnega srečanja voditeljev držav Beneluksa, Danske, Finske, Slovenije, Estonije in Češke, ki so člani evropske liberalne družine, stranke Evropskega zavezništva liberalcev in demokratov (Alde).

Na delovni večerji so voditelji prav tako spregovorili o aktualnih vprašanjih prihodnosti EU. Sprejeli so tudi skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za krepitev notranjega trga EU, proste trgovine, boja proti podnebnim spremembam, za poglabljanje sodelovanja z afriškimi državami ter izpostavili pomen multilateralizma v današnjem svetu, so še sporočili z Ukoma.