Šarec: Delo je v Slovenijo preveč obremenjeno z davki

Šarca je o načrtih z davčno reformo spraševal poslanec NSi Jožef Horvat. "Ali bo vlada pri pripravi zakonskih ukrepov z davčnega področja upoštevala ukrepe iz koalicijskega sporazuma?" ga je zanimalo.

Predlogi, ki so prišli v javnost, le delovne različice

V preteklih dveh mesecih celovite davčne reforme ni bilo mogoče pripraviti, je Šarec odgovoril Horvatu in dodal, da so bili predlogi, ki so prišli v javnost, le delovne različice. To je po njegovih besedah primerno le za razpihovanje takšnih ali drugačnih strahov ter nabiranje političnih točk, "če bi se pogovarjali le na osnovi delovnih osnutkov, pa ne vem, kako bi to bilo".

"Potem so spet lahko viharji v kozarcu vode"

Delovna različica zakona o davku na nepremičnine, ki se je pojavila v javnosti, je bila le delovna različica, ki po Šarčevih besedah "ne nakazuje tistega, k čemur težimo". "Ker potem so spet lahko viharji v kozarcu vode," je ponazoril odziv podjetnikov na v koalicijski pogodbi zapisane spremembe pri obdavčitvi kapitala.

Šarec je spomnil na raziskavo OECD, ki je pokazala, da Slovenija izstopa glede nadpovprečne obremenitve dela. V tem delu vidi prostor za izboljšave, davčna reforma bo šla torej v smeri manjše obremenitve dela in nekoliko večje obremenitve kapitala. "Naredili bomo maksimalen napor, da bo davčno breme porazdeljeno čim bolj pravično," je zagotovil.