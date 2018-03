Šarec bo verjetno odločil, kakšne barve bo naslednja vlada #video

Kakšne barve bo naslednja slovenska vlada, je v marsičem odvisno od Marjana Šarca. Kdo bo s kom ali kdo bo koga, to je klasična predvolilna kalkulacija političnih akterjev. Svojo ima tudi prvak NSi Matej Tonin.

Video: Planet TV

Pred bližnjimi parlamentarnimi volitvami se hitro spreminja tudi razpoloženje naših politikov. Po otoplitvi na desnici ugibajo predvsem, katero stran bo izbral serijski zmagovalec anket Marjan Šarec. "Bilo bi res nenavadno, da bi sklepal koalicijo s tistimi, ki so v zadnjih desetih letih kar devet let vodili državo in jo pripeljali tja, kjer danes je," pa je včeraj dejal predsednik NSi Matej Tonin.

Takšnih provokacij bo v prihodnjih tednih vedno več.

Levi in desni politični blok si volivce ta hip delita skoraj enakovredno. SD, DeSUS in SMC imajo po zadnjih podatkih dobrih 18 odstotkov podpore. SDS, Nova Slovenija, GOD, SLS in Nova ljudska stranka pa 17 odstotkov.

Foto: Bojan Puhek Kakšne barve bo naslednja slovenska vlada, je torej v marsičem res odvisno od Šarca. Novinarka oddaje Planet danes na Planet TV Sanja Hrgota je Šarca danes soočila s Toninovo izjavo, da vlade tokrat ne bo vodil zmagovalec volitev.

V NSi so pripravljeni prevzeti vlado

"Predsednik vlade lahko prihaja iz najmanjše stranke, predsednik vlade je zgolj tisti, ki mu uspe zbrati 46 glasov podpore. Ni pa pomembno, ali je relativni zmagovalec ali ne. Jaz verjamem, da teh volitev zdaj ne bom zmagal, smo pa v Novi Sloveniji pripravljeni prevzeti vodenje vlade, to pa smo," je dejal Tonin.

Morebitni koalicijski partner Šarec, ki politične kolege še vedno drži v negotovosti, pa odgovarja kratko in jasno: "Mandatar bo tisti, ki bo zmagal na volitvah, in nihče drug."

Tonin še pojasnjuje, da si desne koalicije, kjer bi bil mandatar on, ni izmislil. Gre za dejstva, pravi.

"Šarec ne namerava sodelovati ali pa ne bo podprl Janeza Janše kot predsednika vlade. In če je bilo to isto rečeno z druge strani, je logično, da je NSi edina skupna točka," pravi Tonin.