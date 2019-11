Šarec akciji Sever pripisal velik pomen pri osamosvajanju

V svojem nagovoru na slovesnosti, na kateri je med drugimi gosti bil tudi predsednik Borut Pahor, je premier poudaril, da je slovenska policija v času osamosvajanja Slovenije ob teritorialni obrambi odigrala odločilno vlogo. Kot je poudaril, se naša policija vse od osamosvojitve razvija v moderno evropsko policijo.

Danes se skuša blatiti delo policije

Dotaknil se je tudi aktualnih razmer v zvezi z migracijami in dejal, da se danes skuša blatiti policijo, ki naj ne bi bila sposobna opravljati svojih nalog in da ne varuje meje. "Tako kot je varovala mejo leta 1989, tako jo varuje tudi danes. Če tega ne bi bila sposobna, bi imeli danes ilegalne prebežnike po vseh postajah, po mestih in povsod, kot smo bili temu priča v nekaterih drugih državah," je dejal premier Marjan Šarec.

Foto: Bojan Puhek

Slovenska policija zato po njegovih besedah dobro varuje schengensko mejo, pri tem pa je omenil nekatere politike, ki hodijo v sosednjo državo in pravijo, da mora ta čim prej v schengen. "Če bi ta tako dobro varovala svojo mejo, kot mi našo, potem bi mi dobili toliko ilegalnih prebežnikov, kot jih dobi Avstrija od nas. Vendar je ne varuje tako dobro," je dejal premier in dodal, da policija v sodelovanju z vojsko dobro varuje mejo, zato ne potrebujemo vard in vaških straž.

Zbrane je ob notranjem ministru Boštjanu Poklukarju nagovoril tudi predsednik zveze policijskih veteranov Tomaž Čas, ki je ob pomenu dogajanja pred tremi desetletji spomnil tudi na odnos države do veteranskih organizacij. "Če bi miličniki leta 1989 ravnali tako kot zadnjih deset let ravna naša politika do vojnih veteranov in do sprememb zakona o vojnih veteranih, potem gotovo ne bi preprečili mitinga resnice," je dejal Čas.

Slovenska policija uspešno krepi svoje vrste

Vojnim veterani po njegovem od aktualne oblasti pričakujejo, da bodo storili vse za to, da bi bil omenjeni zakon sprejet v prvi polovici naslednjega leta. Rešiti je namreč potrebno problematiko predvidenih izselitev policijskih vojnih veteranov iz službenih stanovanj, urediti veteranski dodatek, ki ni bil spremenjen že nekaj let in je za njih ponižujoč. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje mora ostati urejeno tako, da ne bo v škodo veteranov, je še dodal Čas.

Foto: Metka Prezelj

Odgovora Šarca na omenjena pričakovanja na slovesnosti ni dobil, je pa premier namesto tega povedal, da se slovenska policija pospešeno opremlja, dviguje število ljudi, zlasti pomožnih policistov, ter da je njena opremljenost na visoki ravni. Popravile so se tudi plače, kar po njegovem dokazuje, da vlada ne ostaja samo pri besedah, pač pa se zaveda, kaj policija pomeni za državo, zato ima do nje veliko spoštovanje.

Foto: Siol.net

Pred natančno tremi desetletji so takratni slovenski organi za notranje zadeve z akcijo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in preprečili tako imenovani miting resnice, ki naj bi ga v Ljubljani pripravili 1. decembra 1989. Do podobnih dogodkov je v letih 1988 in 1989 prihajalo v Srbiji, Vojvodini in Črni Gori, na njih pa so organizatorji zahtevali, da vsa država deluje proti težnjam Albancev na Kosovu.

Z akcijo Sever se je Slovenija zavarovala pred nasilnim posegom in morebitnim vojaškim udarom, ki bi močno obremenil demokratično preobrazbo naše države in otežil njeno pot k samostojnosti.