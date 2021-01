Šahovska zveza zanika, da so figure s kraljem Brglezom na čelu v izgubljenem položaju

V skladu z zakonom o medijih na zahtevo vodstva Šahovske zveze objavljamo popravek pisma predstavnika staršev, ki smo ga na Siol.net objavili 23. 12. 2020 z naslovom " So figure s kraljem Brglezom na čelu v izgubljenem položaju? ". Popravek v nadaljevanju objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

»Popravek prispevka, objavljenega dne 23. 12. 2020 na spletnem portalu Siol.net

V objavljenem pismu samooklicanega predstavnika staršev z naslovom »So figure s kraljem Brglezom na čelu v izgubljenem položaju?«, objavljeno na spletnem portalu siol.net, dne 23. 12. 2020, je vrsta neresničnih in zavajajočih trditev. Šahovska zveza Slovenije (v nadaljevanju ŠZS) je navedbe in obtožbe Igorja Tisaja, ki se pojavlja kot avtor ali vir v nekaterih slovenskih medijih, že večkrat demantirala, posebej tudi na novinarski konferenci (21. 7. 2020).

Šahovska zveza Slovenije (ŠZS) v svojem Statutu in organih nima predvidene funkcije predstavnika staršev. Igor Tisaj se sicer predstavlja kot predstavnik staršev, a naj ponovno poudarimo, da si je to funkcijo podelil sam. ŠZS z njim komunicira vseskozi, tako preko elektronske pošte, telefona, kot tudi prek dopisov. V tem mandatu se je tudi večkrat srečal s pristojnimi na ŠZS. Vodstvo ŠZS je ponudilo tudi, da se Igor Tisaj udeleži sestanka s širšim vodstvom ŠZS, ki naj bi potekal 20. junija 2020, a je to zavrnil. Žal nas to napotuje na dejstvo, da želi Igor Tisaj »le zbujati pozornost«, tudi s tem, ko svoja pisma kot po tekočem traku naslavlja na inštitucije in medije, namesto da bi reševal zadeve tam, kjer je po njegovem srž težav – na Šahovski zvezi Slovenije.

Kot vedno do sedaj tudi danes ponovno poudarjamo, da ŠZS želi delati in dela v korist šaha in šahistov. Žalostni nas, da Igor Tisaj ne deli teh skupnih vrednot. Če bi jih, ne bi na medije in inštitucije naslavljal številnih dopisov, ampak bi skupaj z vodstvom ŠZS naredil vse, da šah in pomen mladih v šahu v Sloveniji še okrepimo.

V tem okviru menimo, da pojasnjevanje dejstev, ki so bila večkrat pojasnjena tudi Igorju Tisaju, ne bo dovolj. ŠZS zato ne bo odgovarjala na njegove špekulacije, blatenja in namigovanja, ker je to v neskladju z vizijo ŠZS. ŠZS je namreč Zveza tistih, ki – če parafraziramo Prešerna – »dobro v srcu mislimo« in dobro delamo za slovenski šah.

Bi pa radi na koncu poudarili, da so vsi zapisi Igorja Tisaja namenjeni le nečemu – izražanju osebnega nezadovoljstva. To pa – glede na to – kako to počne, ni več le njegova osebna stvar, saj z njegovimi dejanji ne samo blati posameznike, ki v Šahovski zvezi delamo in se trudimo za slovenski šah, ampak s tem škoduje šahovski organizaciji, njenemu članstvu in podpornikom, pa tudi posameznikom in njihovim družinam.

Končno: Šahovska zveza Slovenije si želi, da pristojni organ, ki trenutno preučuje zapise Igorja Tisaja, svoje postopke čimprej zaključi, saj bo le tako mogoče nadaljevati delo v korist vseh šahist in šahistov ter šaha v Sloveniji.

Darja Kapš,

podpredsednica ŠZS«