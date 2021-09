S priznanjem do bolj reciklabilne embalaže

Oglasno sporočilo

Za ohranitev okolja in kakovostnega življenja so potrebne neprestane inovacije tudi pri pravilnem ravnanju z odpadno embalažo. Velikokrat ne gre zaupati niti oznakam, ki pravijo, da odpadno embalažo lahko odvržete kar v hišni kompostnik ali zabojnik za biološke odpadke.

Recikliranje materialov ne vodi le k zmanjševanju odpadkov, ampak tudi k manjšemu onesnaževanju zraka in vode. Smo v dobi, v kateri od podjetij in proizvajalcev embalaže zahtevamo vedno več – vse s ciljem trajnostnega ravnanja z odpadki in skrbi za okolje. Prav tako, kot je odvisno od nas, kako ravnamo z odpadki, so namreč pomembni tudi dejavniki lokalnih predpisov, povpraševanje na trgu, določanje cen, oblikovanje samega izdelka, proces zbiranja odpadkov in dejavnosti samega recikliranja.

Če se ne bodo zgodile spremembe, ki vodijo k bolj trajnostnim ravnanjem, nas zaradi hitro rastočega prebivalstva in urbanizacije po vsem svetu čaka še bolj čezmerno odlaganje odpadkov.

Evropska komisija je sicer pri pregledovanju embalaže vsako leto bolj dosledna, saj si želi uresničiti cilje večjega deleža embalaž za ponovno uporabo na ekonomsko izvedljiv način. To je cilj, ki naj bi ga izvedli do leta 2030 in s katerim v državah članicah Evropske unije spodbuja spremembe na trgu trajnostne embalaže.

Izboljšati trg trajnostne embalaže je tudi cilj podjetja Interseroh, kjer so ustvarili inovativno rešitev za boljše razumevanje sestave embalaže. Njihovo posebno analitično orodje podjetjem za vsak del embalaže prikaže, kakšne so možnosti zbiranja, razvrščanja in predelave.

Ta način preverjanja je priporočljiv za proizvajalce in embalerje, saj lahko s tovrstno analizo pridobijo znak Check for Recycling, kar pomeni, da je bila s programskim orodjem preverjena reciklabilnost embalaže.

Za podjetja, ki pridobijo znak in poročilo o dobri reciklabilnosti embalaže, velja, da so trajnostno naravnana in skrbijo za okolje. Poleg tega svojim kupcem zagotovijo, da so se ob nakupu izdelka odločili za do okolja prijazno embalažo.

Če analizirani izdelek ne doseže dovolj visoke stopnje reciklabilnosti, v Interserohu ponujajo svetovanje in pomoč, kako priti do želenih trajnostnih ciljev.

Check for Recycling je kredibilna oznaka za dobro reciklabilne embalaže, ki jih prepoznajo tudi kupci. Predstavlja prvi korak za podjetja, ki si prizadevajo pustiti svoj odtis v boju za izboljšanje okolja, gospodarstva in celotne družbe.

Naročnik oglasnega sporočila je Interseroh d.o.o.