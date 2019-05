S prižgano motorno žago grozil vaščanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek okoli 18. ure je na cesti v Rogoznici 68-letni domačin pričakal in zaustavil 73-letnega moškega ter mu grozil z bencinsko motorno žago. 68-letnik je s prižgano motorno žago mahal proti avtomobilu oškodovanca in mu pri tem poškodoval vetrobransko steklo vozila, so sporočili s Policijske uprave Maribor.