S pohodom za mir opozorili, da mir ni samoumeven

Več veteranskih organizacij je dopoldne v Ljubljani pripravilo pohod za mir, s katerim so želeli pred mednarodnim dnevom miru opozoriti, da mir ni samoumeven. "Zastonj se tolažimo, da smo v coni miru in da se vojne dogajajo nekje drugje. To, kar se nam obeta, bo pljusknilo tudi do nas," je dejal nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber.

Po besedah Dušana Kebra, ki je zbrane nagovoril ob zaključku pohoda na Mestnem trgu, se nam v prihodnje obetajo predvsem ekonomske in okoljske stiske ter napovedane migracije milijonov ljudi. Vse to bo po njegovi oceni pljusknilo tudi k nam, zato se zaman tolažimo, da živimo v coni miru.

Pohlep najbogatejših držav preprečuje ukrepanje k miru

"Mir je na žalost danes zgolj nekakšen odmor med dvema vojnama, ko tisti, ki so zmagali, kopičijo oblast in moč ter pripravljajo podlago za nove vojne. V ozadju tega je pohlep predvsem najbogatejših držav, kar preprečuje, da bi sprejeli dobre ukrepe, s katerimi bi mir zagotovili tudi v prihodnosti," je dejal Keber.

Foto: STA Zato bi bila po njegovem potrebna mobilizacija "vseh ljudi, da bi pritiskali na svoje vlade, na svoje politike, naj se prenehajo sprenevedati, da delajo za mir, ker v resnici delajo zelo malo ali skoraj nič". Pozval je k temu, da se takšno stanje preseže, sicer bosta "nemir ali vojna segla tudi do nas", je dejal.

Pohod, ki se ga je v uvodnem delu udeležilo kakšnih 200 ljudi, so začeli pred Moderno galerijo, šli po Cankarjevi in Čopovi ulici do Prešernovega trga, nato pa po Stritarjevi ulici na Mestni trg, kjer so pohod zaključili.

Pohod za mir je skupna aktivnost članic svetovne federacije veteranov. Pripravljajo ga v počastitev mednarodnega dneva miru na enak način v prestolnicah vseh držav, katerih vojni veterani so člani omenjene federacije. V Ljubljani so pohod danes skupaj pripravile Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza društev in klubov MORiS.