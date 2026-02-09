S pestjo udaril moškega v obraz in zbežal

Koprski policisti so v soboto dopoldne posredovali na parkirišču ene od trgovin v mestu, od koder je klical moški ter prijavil, da ga je neznanec udaril in poškodoval. Sprla sta se, ker je imel neznanec v vozilu zaprtega psa.

Policisti so ugotovili, da se je prijavitelj sprl z neznanim voznikom osebnega avtomobila, ker je imel ta v vozilu zaprtega psa.

Neznani moški mu je odvrnil z žalitvijo in ga s pestjo udaril v obraz, nato se je usedel v osebni avtomobil in s kraja odpeljal neznano kam, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Po izsleditvi kršitelja bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek, so dodali.