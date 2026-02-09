Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
13.14

Osveženo pred

52 minut

S pestjo udaril moškega v obraz in zbežal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Pretep, ustrahovanje, nasilje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Koprski policisti so v soboto dopoldne posredovali na parkirišču ene od trgovin v mestu, od koder je klical moški ter prijavil, da ga je neznanec udaril in poškodoval. Sprla sta se, ker je imel neznanec v vozilu zaprtega psa.

Policisti so ugotovili, da se je prijavitelj sprl z neznanim voznikom osebnega avtomobila, ker je imel ta v vozilu zaprtega psa.

Neznani moški mu je odvrnil z žalitvijo in ga s pestjo udaril v obraz, nato se je usedel v osebni avtomobil in s kraja odpeljal neznano kam, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Po izsleditvi kršitelja bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek, so dodali. 

