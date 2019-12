Ruski pianist po incidentu na meji: Bilo je zabavno, na začetku tudi strašljivo

Ruski pianist, ki so ga danes pridržali na mejnem prehodu Obrežje po tem, ko so njegovo napravo za obračanje notnih strani zamenjali za eksplozivno telo, je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je bil njegov prehod slovenske meje zabaven in na začetku strašljiv.

Kot je v svoji objavi na družbenem omrežju pojasnil pianist, so ga na meji med Slovenijo in Hrvaško zadržali za dve uri, in sicer tako, da so ga vklenjenega z obrazom navzdol vrgli na tla in ga do razjasnitve situacije vklenjenega zadrževali brez pojasnil. Do njega ni imela dostopa niti partnerka, ki je klicala tudi na rusko veleposlaništvo, a ji tam niso mogli pomagati, saj jim policija dogodka še ni pojasnila.

Gugnin opozoril glasbenike, ki uporabljajo takšne naprave

"Kot se je izkazalo, je rentgen varnostne službe v moji torbi pokazal nekaj, kar je bilo videti kot bomba z detonatorji in vsem, kar spada zraven. Ker policija ni smela odpreti moje prtljage, so poklicali strokovnjake iz Ljubljane. Ko so prispeli, se je izkazalo, da je šlo za mojo bluetooth stopalko za iPad, ki jo uporabljam pri svojem delu, da lahko obračam notne strani (Airturn 105). Ta naprava ima veliko sestavnih delov, zato je bila videti zelo sumljivo," je zapisal Andrey Gugnin. Svojim kolegom glasbenikom je dejal, naj imajo to napravo vedno pri sebi v ročni prtljagi.

"Tudi sam bi ravnal enako"

"Ko je vse postalo jasno, so bili policisti prav tako veseli kot jaz. Opravičili so se in mi prinesli kavo. Pokazali so mi fotografijo rentgena in mi natančno pojasnili, kaj na njej je videti kot detonator z baterijami in SIM-kartico. Če sem odkrit, bi tudi sam v takem primeru pomislil in ravnal enako. Pazite, kolegi," je še zaključil v svoji objavi.

Mejni prehod je bil zaprt dve uri

Po tem, ko so 32-letnemu Gugninu odvzeli prostost in sprožili postopke za zavarovanje potnikov avtobusa, potnikov na mejnem prehodu ter uslužbencev policije in finančne uprave, ki so takrat bili na mejnem prehodu, so mejni prehod evakuirali, promet na avtocesti proti Obrežju pa omejili in zaprli.

Potniki so bili preusmerjeni na mejna prehoda Slovenska vas in Rigonce, za tovorni promet pa je bil obvoz narejen čez mejni prehod Metlika.