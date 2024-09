Rumeni pas odslej tudi na Tržaški, vstopanje na avtobuse tudi pri drugih vratih

Mestna občina Ljubljana bo v Evropskem tednu mobilnosti, ki bo od 16. in 22. septembra, izvedla več trajnih ukrepov za izboljšanje mobilnosti v prestolnici.

Na Tržaški cesti, med Viško cesto in Trgom MDB proti središču mesta, bo po novem zarisan rumeni pas. Ta je namenjen samo avtobusom javnega potniškega prometa, taksijem in vozilom s posebno dovolilnico.

Za pospešitev hitrosti vstopa potnikov na mestne avtobuse v MOL načrtujejo tudi uvedbo vstopa pri drugih vratih. Pričakujejo, da bo ukrep znatno prispeval k hitrejšemu polnjenju avtobusa ter posledično h krajšemu potovalnemu času. Predvidevajo, da bodo s to potezo še spodbudili uporabo mestnega javnega potniškega prometa.

V Ljubljani so prvi rumeni pasovi nastali leta 2013, njihova skupna dolžina znaša šest kilometrov. Zarisani so na Celovški cesti, Dunajski cesti, Slovenski cesti, Gosposvetski cesti, Dalmatinovi ulici in Barjanski cesti.