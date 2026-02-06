Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

6. 2. 2026,
10.53

račun Šutarjev zakon plačilo Center za socialno delo

Rubež na del socialne pomoči ne bo mogoč

CSD. Center za socialno delo. | Banke bodo tako razločevale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter varstvenim dodatkom na drugi, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), in dodatkom za pomoč in postrežbo. | Foto STA

Banke bodo tako razločevale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter varstvenim dodatkom na drugi, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), in dodatkom za pomoč in postrežbo.

Foto: STA

Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili. V prvem bo prejemnik prejel denarno pomoč, do katere je upravičen samo on. Na ta del bo rubež mogoč, ne bo pa na drugi del nakazila, s katerim bo prejel denarno socialno pomoč, ki jo prejema za vzdrževane družinske člane.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je glede izvršb na socialnih pomočeh, ki so bile pri dolžnikih glob izvedene na podlagi Šutarjevega zakona, s Finančno upravo (Furs) in združenjem bank dogovorilo, da bo redna denarna socialna pomoč, ki je lahko predmet rubeža, prejela novo kodo namena, je danes pojasnil državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premierja Jure Leben.

Nova koda se bo uporabljala od 20. februarja

"Torej bodo vse te druge oblike pomoči od takrat zavarovane pred izvršbo," je poudaril Leben v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi izvajanja zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oz. Šutarjevega zakona.

Kar zadeva razdelitev redne denarne socialne pomoči, pa je po njegovih besedah dogovor, da bo v dve nakazili razdeljena od 20. marca. Verjame, da bodo s tem uredili razmere na terenu in bodo vse družine in posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec.

Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili za ukrepe, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi za obveščanje dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.

