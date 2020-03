Rotnik oproščen, za krivo ovadbo pa denarna kazen

Tožilstvo je Rotniku očitalo, da je v davčnem postopku poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja, tako da je dokument o prejetju 3,1 milijona evrov odtujil iz davčnega spisa na Finančni upravi RS (Furs).

Rotnik je te očitke med preiskavo zanikal in vztrajal, da je listino predložil, ko pa je ugotovil, da je ni več v davčnem spisu, pa je sam podal kazensko ovadbo zoper neznano osebo. A po mnenju tožilstva je Rotnik pri tem podal krivo ovadbo, piše STA.

Ugotovili 4,73 milijona evrov razlike

Finančna uprava RS (Furs) je Rotnikovo premoženje vzela pod drobnogled, ko so v javnost prišli očitki, da naj bi se okoristil pri gradnji 1,41 milijarde evrov vrednega šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Pri pregledu njegovih uradnih prihodkov in premoženja so med letoma 2007 in 2011 ugotovili za 4,73 milijona evrov razlike.

Sodba še ni pravnomočna, nanjo so možne pritožbe, še piše STA.