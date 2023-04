Robert Golob: Zavedamo se, da smo izbrali daljšo in strmejšo pot

Premier Robert Golob je v velikonočni poslanici verujočim zaželel, "da bi globoko doživeli vstajenjsko sporočilo", vsem pa, "da bi v tem posebnem času, ko se dnevi daljšajo in se narava prebuja, našli energijo in pogum". Ob tem je napovedal vztrajanje pri snovanju in uvajanju sprememb, "ki bodo izboljšale življenje državljank in državljanov".

"Velikokrat govorim o pogumu, ker je pogum za našo vlado vrednota in zaveza," so premierja Roberta Goloba citirali v njegovem kabinetu.

"Ko je družbeni dialog odprt, je naporen"

Vlada je po njegovih besedah začela prenovo zdravstvenega sistema, plačnega sistema v javnem sektorju in s pripravo izhodišč za prenovo davčnega sistema. "Gre za področja, na katerih je dolga leta zmanjkalo prav poguma za temeljitejše in celovitejše ukrepe. Pogum pa ni nujen le za uvajanje sprememb, temveč tudi za pošteno in iskreno soočenje različnih pogledov," je poudaril Golob.

Ko je družbeni dialog odprt, je po njegovih besedah naporen, ko je jasen, pa je včasih tudi glasnejši. "Ampak samo odprt in jasen dialog nas bo pripeljal do premišljenih, delujočih rešitev. Te bomo sprejeli z najširšim možnim soglasjem in bodo imele dolgoročni vpliv na srečo in blagostanje naših in prihodnjih generacij," je optimističen.

V vladi se zavedajo, da izbirajo "daljšo in strmejšo pot", je navedel in dodal, da so hvaležni vsem, ki s strpnostjo in predanostjo delu, ustvarjanju in medčloveškim odnosom ohranjajo in gradijo uspešno in solidarno Slovenijo.

"Vsi skupaj imamo znanje, modrost in razumevanje. In imamo energijo, da lahko vztrajamo. Nenazadnje je tudi to, da je treba ostati na pravi, dobri poti, ne glede na to, kako težka je, pomemben del velikonočnega sporočila," je podčrtal predsednik vlade.

Golob spomnil na najšibkejše

Ob koncu je vsem zaželel, da bi bili ti dnevi "prežeti z upanjem, družinsko srečo, optimizmom in ljubeznijo", pa tudi, da kot ljudje in družba v prazničnem času ne bi pozabili na najšibkejše – revne, bolne, osamljene. "Veselje se poveča, ko se deli: veselimo se življenja, veselimo se nove pomladi," je sklenil.