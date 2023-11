Golob uspešno prestal operacijo. Znane so podrobnosti. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob je uspešno prestal operacijo kile in se dobro počuti. Premestili so ga na oddelek, od sredine prihodnjega tedna pa naj bi normalno opravljal svoje delovne obveznosti, so sporočili iz njegovega kabineta.

Predsednik vlade Robert Golob je bil operiran zaradi težav, ki jih je imel z dimeljsko kilo. Operacija je potekala danes zjutraj brez zapletov in je bila zaključena v predvidenem času, je povedal v. d. strokovnega direktorja UKC Ljubljana Gregor Norčič in dodal, da se je premier že zbudil iz narkoze in bil premeščen na oddelek.

Norčič se je v izjavi zahvalil zdravstvenemu osebju, mnogi so namreč na delovno mesto prišli že pred začetkom delovnega časa oziroma so ostali tudi po dežurni službi, da so lahko predsedniku vlade nudili nujno zdravljenje. Zaradi težav je namreč, kot je povedal Norčič, že s težavo opravljal svoje državniške obveznosti v zadnjih tednih.

Od sredine prihodnjega tedna naj bi normalno opravljal svoje delovne obveznosti

"Pričakujemo, da bo predsednik v kratkem odpuščen iz bolnišnice. Pričakujemo hitro okrevanje. Gre za relativno pogosto patologijo, na leto naredimo več sto takih posegov v Sloveniji. Za vse posege v Sloveniji obstajajo čakalne vrste, prilagajajo se na klinično simptomatiko," je še dodal.

Iz UKC Ljubljana ga bodo predvidoma odpustili jutri, od sredine prihodnjega tedna pa naj bi že normalno opravljal svoje delovne obveznosti, so še zapisali.

V času bolniške odsotnosti bo Goloba nadomeščal podpredsednik vlade Luka Mesec.