Rešili psa, ki je imel zlepljen gobček in bil pretepen #video

Bi imel morda smisel psihološki test lastnika, preden dobi žival? Trenutno je vprašanj še vedno več, kot je rešitev. Medtem pa se število brutalnega mučenja živali povečuje. Gledali smo prizore bikov, pogreznjenih v lastnih izločkih, konja, ki so ga morali uspavati. Včeraj smo poročali o pasjem mladiču, ki je v lastnih iztrebkih obležal v stanovanju, kjer ga je lastnik izstradal do smrti.

A to je le nekaj primerov, ki so prišli v javnost. Društvo Srce za bulle je na primer samo letos iz agonije rešilo že 412 psov. "Grem po kužka, ki je zanemarjen, uničen, komaj hodi po svojih iztrebkih. Opozorim lastnika, ni nič. Opozorim policijo, da ga bom šel iskat, ker to je zame kaznivo dejanje. In zato nasrkam jaz. Meni je vseeno, vzamem ga in ga peljem k veterinarju. Veterinar poda mnenje, da kuža nikakor ne sme k istemu človeku, v isto okolje. Kaj naredi inšpektor? Vrne ga," je dejal Simon Mihorič iz Društva Srce bije za Bulle.

Inšpektorji odvzamejo le od 250 do 300 živali na leto

Inšpektorji vsako leto dobijo okoli štiri tisoč različnih prijav. Odvzamejo pa le od 250 do 300 živali. Pa v luči zadnjih primerov pristojni organi sploh razmišljajo o poostritvi zakonodaje? Kmetijsko ministrstvo menda namerava dopolniti zakon o zaščiti živali, pri čemer pa mučenja ne omenjajo. A pri zgodbah, ki jih je novinarki Planeta Anji Ciglarič povedal Simon Mihorič, bi se odgovornim morali prižgati rdeči alarmi.

Rešili psa, ki je imel zlepljen gobček in je bil pretepen

Dvanajstletni maltežan Timi je v agoniji živel vsaj deset let. Ko so ga prišli rešit, je z zlepljenim gobčkom cvilil na pomoč. Pretepen, z ranami po vsem telesu in dlje časa vnetim očesom, je bil prekrit s skoraj tremi kilogrami iztrebkov. Veterinarja ni videl od svojega drugega leta. Simon Mihorič je prepričan, da bi odgovorne službe Timija morale rešiti že veliko prej.

"Kako ne veste, da kuža deset let ni bil cepljen, če ga imate v registru? Ne pošljete kazni, ne pošljete nikogar na ogled," se sprašuje Mihorič. Timija so zdravstveno oskrbeli, čez teden dni ga čaka pregled krvi, potem pa bodo zanj iskali nov dom. Kjer bo končno lahko zaživel srečno pasje življenje.

"Kazni so premile"

Inšpektorji vsak dan prejmejo od dve do tri prijave. Čeprav vse niso upravičene, vsako proučijo, razlaga glavna inšpektorica Andreja Bizjak. Največ je prav hišnih živali. Njihove mučitelje naša zakonodaja kaznuje z denarno kaznijo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov ali z zaporom od enega do treh let. Kazni so premile, je dejal Mihorič. Menil je, da bi bilo treba kazni zvišati, za lastnike psov predlaga izpit (psihološki). V društvu Srce za bulle vsak dan rešijo vsaj dva psa. Letos so jih rešili že 412. "Kje so inšpektorji? Ljudje se sploh ne obračajo več na inšpektorat," je dodal.

Na inšpekciji so pri odvzemih bolj previdni. "Živali smemo odvzeti samo v primeru njihove zaščite in hkrati ob lastnikovi kršitvi zakonodaje," je razložila Bizjakova.

Mile kazni za mučitelje živali

Kazenski zakonik za kruto ravnanje z živalmi predvideva denarne kazni. Za hujše oblike mučenja živali pa tudi zaporno kazen od enega do treh let zapora. A pri nas smo v praksi za izjemno krute primere mučenja priče premilim kaznim. Poglejmo nekaj primerov.