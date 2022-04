Za hrabro in požrtvovalno delo, pomoč ob reševanju življenj in prijetje storilcev kaznivih dejanj, s katerimi so izkazali pogum in požrtvovalnost, so 82 posameznikom, od tega 19 občanom, danes na Policijski akademiji v Tacnu podelili medalje policije za hrabrost in požrtvovalnost, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Generalni direktor policije Anton Olaj je prejemnikom, ki so se v 45 nevarnih, nepredvidljivih in napetih situacijah izkazali s svojimi dejanji, ki so pomagali in reševali dragocena človeška življenja, iskreno čestital in se jim zahvalil za njihov prispevek k varnosti državljanov.

Po njegovih besedah je šlo za najrazličnejše primere: od reševanja življenj v hudih prometnih nesrečah in požarih, do iskanja in reševanja pogrešanih oseb, pa preprečevanja poskusov samomora. Vsi pa imajo en skupni imenovalec, potrebna je bila hitra in zbrana odločitev, ki ji je sledilo pogumno, odločno ukrepanje ob trdnem prepričanju, da se drugače kot dobro, ne sme iziti.

Okoliščine so v skoraj vseh primerih narekovale takojšnje ukrepanje in res so se ti posamezniki odzvali brez vsakršnega oklevanja, ne glede na to, ali so usposobljeni policisti ali "le" občani, so Olajeve besede povzeli v sporočilu za javnost.

V nadaljevanju objavljamo povzetke dejanj prejemnik prejemnikov medalj za pogum in požrtvovalnost, ki jih je v sporočilu za javnost medijev posredovala slovenska policija.

