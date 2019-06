Vreme je v maju bolj spominjalo na jesen kot na začetek poletja. Dnevi so bili pogosto posajeni z oblačnim vremenom in padavinami, pa tudi temperature so bile nižje, kot so običajno v tem letnem času.

Analiza Agencije za okolje in prostor potrjuje, da je za nami maj, ki je bil poseben v več pogledih.

Število ur sončnega vremena je bilo skupno v 31 dneh le med 100 in 130 urami, kar je le okrog 50 do 60 odstotkov dolgoletnega povprečja. Edina izjema so bila visokogorja in deli Primorske, preostali deli države pa so imeli najmanj sonca v maju od leta 1961. Podobno ali malo manj turobni so bili maji v letih 1978, 1980 in 1984.

Najhladnejši maj po 28 letih

Tako hladnega maja v Sloveniji ni bilo od leta 1991, skupno pa je bil letošnji peti mesec v letu tretji najhladnejši od leta 1961 naprej. Za primerjavo, maj leta 2018 je bil med najtoplejšimi v zgodovini.

Sonca je bilo v maju le za vzorec. Foto: Reuters "Od leta 1961 se je povprečna temperatura maja znatno dvignila, izrazito toplo je bilo zlasti na prelomu stoletja, ko so bili maji precej sončni. V luči tega segrevanja ozračja je bil letošnji maj še toliko bolj nenavaden," so zapisali pri Arsu.

Dnevna temperature je v določenih dnevih od dolgoletnega povprečja odstopala tudi za več kot pet stopinj Celzija, na obali pa je le en dan povprečna dnevna temperature presegla dolgoletno povprečje.

Tudi pod ničlo je šlo

Poseben dan je bil 7. maj, ko se je ponekod po nižinah temperatura zraka spustila pod ničlo, kar je izjema v zadnjih 30 letih. V Logatcu je bilo tisti dan –3,1 stopinje Celzija, na ljubljanskem letališču pa –2,3 stopinje Celzija. Rekord je kakopak padel v Babnem polju, kjer so namerili –5,2 stopinje Celzija.

Po nižinah v notranjosti je bilo le okoli 10 stopinj Celzija, meja sneženja se je ponekod spustila do nadmorske višine 700 metrov.

Deževalo kot še nikoli

Še bolj kot nizke temperature pa je iz povprečja skakala količina padavin. Odklon je bil večinoma med 50 in 140 odstotki, kar na državni znaša 90 odstotkov. To po do zdaj zbranih podatkih Arsa letošnji maj uvršča na vrh najbolj namočenih mesecev.

Padavine so bile enakomerno razporejene, skupno pa je bilo v večjem delu Slovenije od 15 do 18 dni, kjer je višina dosegla ali presegla 1 milimeter. Povprečje sicer znaša okrog 10 dni.

Foto: Arso

Skoraj povsod po Sloveniji je bil po tem kriteriju maj med tremi najbolj deževnimi od leta 1961. Podobno deževna sta bila maja 1978 in 2013. Najredkeje pa je deževalo v majih 1979 in 2003, ko je bilo le okoli pet ali šest dni z omembe vrednimi padavinami, ugotavljajo na Arsu.

Na Kredarici zapadlo več kot tri metre snega

Pogled na Kredarico 21. maja. Foto: Twitter Zaradi hladnega vremena je maja v visokogorju večinoma snežilo, precej snega je zapadlo tudi na nadmorski višini okoli 1.500 metrov. Na Kredarici je vsota novozapadlega snega znašala kar 309 centimetrov, kar je največ od začetka meritev leta 1955 in skoraj štirikrat toliko kot v povprečnem maju.

Največja višina skupne snežne, 320 centimetrov, je bila dosežena šele 30. maja zvečer oziroma 31. maja zjutraj, kar je tudi najkasnejši sezonski višek snežne odeje vsaj od leta 1972, ko ima Arso na voljo niz primerljivih meritev.