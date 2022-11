Referendum: do 16. ure glasovalo skoraj pol milijona volivcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rednih volišč po državi je 2999, poleg tega je odprtih tudi 88 t. i. volišč omnia, ki so namenjena glasovanju izven okraja stalnega prebivališča. Volišča bodo odprta do 19. ure.

Danes na referendumskem glasovanju državljani odločajo o uveljavitvi zakonov o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTVS. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, prvi izidi današnjega glasovanja pa bodo znani po 20. uri.

Volivci na referendumih odločajo, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o vladi, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor.

Do 16. ure glasovala več kot četrtina volilnih upravičencev

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji do 16. ure na referendumu o noveli zakona o vladi glasovalo 466.516 volivk in volivcev oziroma 27,53 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije.

Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Ljubljana - Center, in sicer 30,06-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, in sicer 25,36-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Škofja Loka 2 (35,88 %), z najnižjo pa Maribor 5 (20,83 %).

Za primerjavo: na ponovnem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2018 je do 16. ure glasovalo 10,67 odstotka volilnih upravičencev, na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2017 pa je do 16. ure glas oddalo 14,30 odstotka volilnih upravičencev. Leta 2015 je na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih do 16. ure glasovalo 24,99 odstotka volilnih upravičencev.

Okrajne volilne komisije za zdaj sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na referendumu o noveli zakona o vladi. Po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi objavljali za vsak referendum posebej.

Foto: Ana Kovač

Vsak volivec se sam odloči, ali bo glasoval na vseh treh referendumih ali samo na enem oziroma dveh. Pri sebi mora imeti osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto, obvestila, ki ga je prejel na dom, pa na volišču ne potrebuje. Pred glasovanjem se bo moral podpisati v volilni imenik za vsak referendum posebej, nato pa prejel glasovnice za tiste referendume, za katere se je podpisal v volilni imenik.

Do 15. ure 22 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka



Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka volilnega molka, ki je pred današnjimi referendumi začel veljati v soboto, do 15. ure danes prejela 22 obvestil o domnevnih kršitvah. Inšpektorat za notranje zadeve jih obravnava osem, največ jih je povezanih s spornimi vsebinami na družabnih omrežjih, objavah na televiziji in spletnih medijih.

O vsakem zakonu volivec glasuje tako, da obkroži besedo za, če želi glasovati za njegovo uveljavitev, ali proti, če zakonu nasprotuje.

Volišča bodo odprta do 19. ure, po koncu glasovanja pa se bodo podatki o izidu glasovanja ugotavljali za vsak referendum posebej. Prvi delni izidi bodo predvidoma znani po 20. uri, nato pa se bodo rezultati na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) sproti posodabljali.

Foto: Ana Kovač

Usoda zakonov bo predvidoma znana pozno zvečer. Zakon je na referendumu namreč zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati 338.869 volivcev, je v začetku tedna sporočila DVK.

Prvi podatki o volilni udeležbi pa bodo znani okrog 12.30, in sicer za udeležbo do 11. ure, podatke o udeležbi do 16. ure pa bodo predvidoma sporočili ob 17.30. Kot opozarja DVK, bodo ti podatki znani le za udeležbo na referendumu o spremembah zakona o vladi, po 19. uri pa se bodo ugotavljali za vsak referendum posebej.

Vse do zaprtja volišč je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce napeljevala h glasovanju za ali proti zakonu. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka volilnega molka do 10. ure danes prejela sedem obvestil o domnevnih kršitvah. Od tega inšpektorat za notranje zadeve obravnava eno zadevo, za katero obstaja sum, da gre za kršitev, nanaša pa se na sporno objavo na spletnem mediju.

Izidi današnjega glasovanja sicer še ne bodo dokončni. V ponedeljek jih bodo namreč dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti iz Slovenije, 5. decembra pa z glasovnicami iz tujine.

Uradni izidi referendumov pa bodo predvidoma znani šele januarja prihodnje leto. Zaradi ugotavljanja kvoruma bo namreč ministrstvo za notranje zadeve pripravilo še podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika o koncu glasovanja. To bo glede na rokovnik referendumskih opravilo 14. januarja, DVK pa bo poročilo o končnem izidu glasovanja sprejela najpozneje 24. januarja.