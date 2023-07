Razsežnosti škode po neurjih ogromne, država obljubila pomoč #foto

Neurja z močnejšimi nalivi in točo, ki so v četrtek povzročila veliko škode po vsej državi, so se umirila. Padavine so po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) ponoči ponehale, tudi reke so povečini začele upadati. Obeta se sončen in vroč konec tedna. Medtem se bo nadaljevalo odpravljanje posledic neurja in popis škode.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si že v četrtek ogledala posledice neurja v Pomurju. Medved je po koncu obiska v Turnišču povedal, da je neurje razdejanje povzročilo vse od Bovca oziroma Posočja, preko Gorenjske, Koroške, celjske in savinjske doline, Mariborskega in v Prekmurju.

Razdejanje po neurju v Pomurju. Foto: Murski val/STA

Medved je priznal, da so to razsežnosti škode, ki jih občine same ne bodo mogle sanirati in obljubil hiter odziv države.

Poškodbe na šolskih objektih v Pomurju si bo danes ogledal tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki se bo ustavil na Osnovni šoli Cankova, na Osnovni šoli Turnišče in na Biotehniški šoli Rakičan.

Posledice po nočnem neurju v Posočju. Foto: STA

Ribčev Laz. Posledice neurja v Bohinju. Foto: Tinkara Zupan / STA

Ozračje se bo medtem danes ponoči umirilo in postopno zjasnilo. Na primorskem bo pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, še napoveduje Arso. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče.

Posledice neurja na Bohinjskem. Foto: Meteoinfo Slovenija