Rak naj ne bo stigma, temveč priložnost

Rak dojke v Sloveniji vsako leto prizadene več kot 1.400 žensk in približno 10 moških. Preventiva in zgodnje odkrivanje imata za uspešno zdravljenje izjemno velik pomen.

Kdaj in kako nazaj v službo? Od uspešnosti zdravljenja je odvisno, ali in kako se bo posameznica lahko vrnila nazaj v vsakdanje življenje in še naprej opravljala vse aktivnosti, kot jih je pred boleznijo. Kariera je pomemben del življenja vsake ženske in karierni portal Opitus si želi, da bi se tega zavedali tudi delodajalci. Prav zato Optius organizira okroglo mizo Rak na delovnem mestu, s katero želi informirati in pritegniti delodajalce, da se začnejo pogovarjati s svojimi zaposlenimi tudi o tej tematiki, saj je rak bolezen, za katero lahko zboli vsakdo. Prepričani so, da obstajajo delodajalci, ki brez zadržkov v svojo sredino sprejemajo ljudi, ki so preboleli raka, in jih vidijo kot vsakega drugega sodelavca, ki podjetju lahko prinese nova znanja, izkušnje, ideje.

K zgodnjemu odkrivanju raka dojk najbolj pripomore redno mesečno samopregledovanje od sedmega do desetega dne po začetku menstruacije. Pomembno je tudi, da se ženske odzovejo na vabila državnega presejalnega programa DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, saj z njimi vsake dve leti na mamografijo povabijo vse slovenske ženske med 50. in 69. letom.

Izzivi, ki pridejo z boleznijo na vseh življenjskih področjih

Rak popolnoma spremeni življenje vsake ženske in vseh njenih najbližjih družinskih članov ter prijateljev, spremenijo se njihove vrednote in življenjske prioritete. Ko vsi združijo svoje moči v boju proti tej težki bolezni, jih to lahko tudi poveže na povsem drugih ravneh.

Bolezen pa lahko vpliva tudi na potek kariere oziroma poklicne poti posameznice. Nekatere obolele se morajo s stigmo bolezni spopasti, še preden se začne bolniški stalež zaradi zdravljenja, kar ima lahko dolgotrajne posledice na vso njihovo kariero, nekaterim pa grozi celo izguba delovnega mesta zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti. Ženske, ki so uspešno prebolele raka dojke, pa si po končanem zdravljenju večinoma želijo ostati poklicno aktivne, želijo si biti pozitivno naravnane, zdrave in uspešne.

Ob bolezni odprta še ena fronta

Odziv delodajalcev na novico, da je zaposlena zbolela za rakom dojk, je lahko različen. Zelo spodbudno bi bilo, da bi bili vsi čim bolj razumevajoči in bi bile ženske obkrožene s sodelavci, ki bi jim ponujali oporo (če si tega želijo) v obdobju zdravljenja. A resnične razmere v delovnih okoljih velikokrat niso tako obetavne.

Na okrogli mizi, kjer bodo gostili tudi delodajalce, ki imajo v svojih vrstah zaposlene, ki so preboleli raka, ali so sami preboleli to bolezen, bodo sodelujoči izvedeli, kako se nekatere organizacije s tem "spopadajo" v svojem delovnem okolju.

Obenem pa bodo spregovorili tudi o tem, kakšne preventivne ukrepe izvajajo, da svoje sodelavce opolnomočijo z informacijami o preventivnih ukrepih.

Ko delodajalec bolezen sprejme kot nekaj pozitivnega Ko se zdravljenje konča, ostane življenje, za katero si želimo, da je kakovostno. Večina tistih, ki smo bolezen premagali, si želi biti enakovreden in kompetenten član družine podjetja. Med ženskami, ki je po končanem porodniškem dopustu pri tridesetih prebolela raka dojke, je tudi Darja Molan, predstavnica združenja Europa Donna. Ko je bila njena hči stara dva meseca, je pridobila diplomo univerzitetne diplomirane inženirke in je komaj čakala, da po koncu porodniškega dopusta začne iskati službo, kar se je zaradi bolezni zavleklo. Vmes je pisala zelo brane bloge in sprva zaposlitve ni dobila. "Res je, da sem poslala morda pet življenjepisov, a zavrnitve so bolele – še posebej, ko je gospa iz podjetja v našem kraju rekla moji mami, ki jo je vprašala o službi zame: 'Ne, ne moremo je zaposliti, saj veš, zakaj.' Moram priznati, da me je to potrlo, a ne za dolgo," je povedala Darja Molan, ki je tudi v tej zavrnitvi videla neki smisel. Začela se je izobraževati na področju digitalnega trženja, udeležila se je tečaja o poslovnih procesih in pridobila znanje o prednostih samozaposlitve invalida. Ker je potrebovala projekt oz. nove izzive, se je odločila, da bo v samozaložbi izdala knjigo. "Dala sem si šest mesecev. V tem času sem pridobila statusa invalida, a zavrnila polovični delovni čas, tako da še vedno delam s polnim delovnikom. Odprla sem s. p., zbrala članke zdravnic in predsednic društev ter dodala še nekaj uporabnih nasvetov. Imela sem pravi zagon, verjela sem, ovire me niso odvrnile od ničesar. Prijateljica mi je rekla: 'Darja, kako zmoreš? Če tebi prvi načrt ne uspe, imaš vedno pripravljenega še drugega, tretjega …' Seveda, vse lahko, samo dokler so izvidi na onkološkem v redu. Na prvo predstavitev knjige je v moj mali domači kraj prišlo 150 ljudi, novica bila zelo odmevna. Takrat sem vedela, da mi je uspelo, saj sem delo opravila dobro. Kakšno leto po izdani knjigi pa sem se odločila, da sem pripravljena, da spet poskusim v gospodarstvu. Poslala sem tri življenjepise in pri svoji najljubši službi – inženir v povezavi z medicinskimi pripomočki –, kar mi je bilo pisano na kožo, sem zmagala. V meni so videli nekoga, ki se ne preda, je pozitiven in se ne ustraši ovir. Služba je bila odlična, ogromno sem se naučila in v meni so videli nekoga, ki se ne preda, je pozitiven in se ne ustraši ovir. Mojo prebolelo bolezen so sprejeli kot nekaj pozitivnega in name nikoli niso gledali kot na bolnico, že v začetku so me zaposlili za nedoločen čas s poskusno dobo šest mesecev. To je moja zgodba. Zgodba moje bolezni, invalidnosti, zmage. Bolezen ne izbira, niti si je sami zavestno ne izberemo. A ko se zdravljenje konča, ostane življenje, za katero si želimo, da je kakovostno. Večina tistih, ki smo bolezen premagali, si želi biti enakovreden in kompetenten član družine podjetja. Želimo si biti sprejeti, delati, živeti, si postavljati nove cilje in uživati v njihovem doseganju."

Sodelovale bodo

Darja Molan, predstavnica Europa Donna, slovenskega združenja za boj proti raku dojk, je univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike ter avtorica knjige Vem, da zmoreš, Darja, ki jo je izdala po svojem boju proti raku dojk. Ob tem je tudi mama, partnerica in ženska, ki ljubi vsak znova podarjen dan.

Spec. radioterapije z onkologijo, doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med., načrtuje obsevalno zdravljenje pri odraslih bolnikih in otrocih z rakom. Ukvarja se tudi s sledenjem poznih posledic zdravljenja raka in je koordinatorica celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov v sklopu DPOR.

Maruška Vihar, direktorica kadrovske službe, Zavarovalnica Sava, d. d., je ne le kot direktorica kadrovske službe pri Zavarovalnici Sava, ampak tudi osebno, kot Maruška Vihar, velika zagovornica preventivne skrbi za svoje zdravje. Zato si še toliko bolj strastno prizadeva za to, da se ta vidik upošteva tudi v poslovnem svetu. V Zavarovalnici Sava ima posluh za to tudi vodstvo, kar je zagotovo njihova velika prednost.

Barbara Luckmann Jagodič, vodja kadrovske službe za prodajno organizacijo, Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., trenutno končuje bolniški stalež zaradi rakavega obolenja, ki pa ni bilo prvo. Zaradi lastne izkušnje z rakom in tudi zaradi vpliva, ki ga imajo sodelavci v kadrovski službi v organizacijah, bo predstavila, kako pomembni so podpora sodelavcem, ki so zboleli, razumevanje, da se vsak s to boleznijo spopada na različen način, in pripravljenost, da se prilagodimo vsakemu posamezniku in mu stojimo ob strani tako v procesu zdravljenja (če seveda to želi) in potem, ko se vrne na delovno mesto.

Saša Boštjančič, direktorica portala Optius.com, Moja zaposlitev, d. o. o., rada dela z ljudmi in za ljudi. Posel, ki ga opravlja, opravlja s srcem in veseljem. Tudi zato se prek strokovnih dogodkov HR, ki jih z veseljem pripravijo za kadrovske strokovnjake, rada loti tematik, ki so v slovenskem prostoru in podjetjih neupravičeno prezrte. Sicer ima tudi sama prirojeno mutacijo gena BRCA 1.