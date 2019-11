Putin imenoval novega ruskega veleposlanika v Ljubljani

Ejvazov bo posle prevzel od dosedanjega dolgoletnega veleposlanika Dokuja Zavgajeva, ki je v Ljubljano prišel leta 2009. Putin je v ponedeljek z enim odlokom potrdil Ejvazova in z drugim razrešil Zavgajeva. Kdaj točno bo Ejvazov zasedel novi položaj, ruska tiskovna agencija Tass ni poročala. Ejvazov je doslej opravljal funkcijo svetovalca na ruskem veleposlaništvu v Franciji, poroča portal Russia Beyond.

Imenovanje Zavgajeva, prvega proruskega vodje Čečenije, je bilo v Sloveniji sicer pred desetimi leti tarča kritik zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic. Zavgajev se je na položaj vodje Čečenije povzpel po napotitvi ruskih vojakov v to nemirno rusko republiko na Kavkazu leta 1994. Leta 1996 se je moral s položaja umakniti, ker so glavno mesto Grozni zajeli čečenski uporniki. To obdobje so zaznamovale hude kršitve človekovih pravic.

Zavgajev se je nato podal v diplomacijo; v letih od 1997 do 2004 je bil ruski veleposlanik v Tanzaniji, nekaj časa je bil celo namestnik ruskega zunanjega ministra, nato je postal generalni direktor v ruskem zunanjem ministrstvu. Leta 2009 je prevzel veleposlaniški položaj v Sloveniji.